Participanții la dezbaterile din comisia de buget vor fi testati COVID-19! Toți parlamentarii, miniștrii, presa și funcționarii care vor intra în comisia de buget finanțe din Parlament vor fi testați pentru coronavirus, a anunțat miercuri președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

Participanții la dezbaterile din comisia de buget vor fi testati COVID-19! Votul este programat marți

Ca o măsură de precauție suplimentară, din cauză că spre deosebire de celelalte comisii permanente unde am permis un sistem mixt și cu prezență fizică și online, la comisiile reunite de buget finanțe am stabilit că este necesară prezența fizică, am dat posibilitatea testării prin test rapid a tuturor participanților la dezbateri”, a declarat Orban.

Președintele Camerei Deputaților a precizat că testele vor fi plătite din bugetul instituției. Dacă o persoană va fi depistată pozitiv la virusul SARS-CoV-2, ea va fi înlocuită. „Testele vor fi plătite din bugetul Camerei Deputaților. Dacă o persoană va fi depistată pozitiv va trebui înlocuită”, a explicat liderul liberalilor, relatează Digi24.

Dezbaterile pe legea bugetului vor începe joi și țin până sâmbătă la prânz. Birourile Permanente au stabilit și calendarul bugetului. Săptămâna viitoare bugetul va fi dezbătut în plenul reunit. Votul este programat marți.

Guvernul a anunţat că, pe 23 februarie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare.

PSD va depune mii de amendamente la buget

Social-democrații au anunțat că vor depune mii de amendamente la buget. Sorin Grindeanu a prezentat, într-o conferinţă de presă, „alternativa PSD” la legea bugetului propusă de Guvernul Cîţu.

Luni, liberalii au stabilit într-o ședință a conducerii că nu vor depune niciun amendament pentru a nu pune presiune pe buget. În ședința Biroului Executiv al PNL s-a decis cu unanimitate de voturi să nu se vină cu niciun amendament din partea parlamentarilor liberali pentru a nu crește deficitul de 7,16%. Același lucru îl vor face și partenerii de guvernare de la USR-PLUS și UDMR.