Parlamentul European cere acordarea statutului de „candidat UE” Ucrainei

Parlamentul European a adoptat, în cadrul unei reuniuni extraordinare convocată din cauza războiului din teritoriul ucrainean, rezoluția intitulată „Agresiunea rusă împotriva Ucrainei”.

Au votat aproximativ 676 de persoane, dintre care 637 au dat vot pozitiv, 13 au fost împotrivă, iar 26 s-au abținut.

Astfel, Parlamentul European solicită instituțiilor UE să depună eforturi pentru a acorda Ucrainei statutul de candidat la UE în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, relatează Agenția de Presă Interfax.

Între timp, Ucraina trebuie să continue să lucreze la integrarea sa pe piața unică a uniunii, în conformitate cu Acordul de asociere, se arată în rezoluție.

Adoptarea rezoluției amintite vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a cerut, zilele trecute, aderarea imediată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Câteva ore mai târziu, șeful statului ucrainean a semnat cererea de incluziune în blocul comunitar.

În fundalul fotografiei care surprinde „momentul istoric” al semnării actului de aderare la UE sunt surprinși saci de nisip și soldați care stă de gardă.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.

This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022