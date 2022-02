„Este un moment istoric”: Zelensky a semnat cererea de aderare la UE. Ce transmite Bruxelles. FOTO

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și cel mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. Sunt sigur că este posibil”, a spus, luni dimineață, Volodymyr Zelensky.

După ce a cerut aderarea imediată a Ucrainei la Uniunea Europeană, în ceea ce ar putea fi privit ca un gest disperat al președintelui țării, acesta a semnat, câteva ore mai târziu, cererea de incluziune în blocul comunitar.

În fundalul fotografiei care surprinde „momentul istoric” al semnării actului de aderare la UE sunt surprinși saci de nisip și soldați care stă de gardă.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.

