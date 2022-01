Parlamentul a luat foc! Flăcările au ajuns la acoperiș. Incendiul a scăpat de sub control VIDEO

Incendiu la Parlamentul din Cape Town. JP Smith, membru al comitetului primarului pentru siguranță și securitate, a declarat că instituția Adunării Naționale a luat foc, iar flăcările s-au extins până la acoperiș.

Nu este primul incendiu la o instituție importantă din regiune. În luna aprilie 2021, flăcările au distrus o parte a unei importante biblioteci universitare din orașul sud-african.

„Incendiul nu este încă ținut sub control și au fost confirmate rapoartele privind crăpăturile din unii pereți ai clădirii”, a declarat JP Smith la ora 7.45.

Smoke billows from the roof of parliament in footage shot from Government Avenue in the company's Garden. Video: City of Cape Town pic.twitter.com/eAREWGMhQK

La fața locului au intervenit 36 de pompieri, care au solicitat autorităților mai multe resurse pentru a face față incendiului, potrivit membrului comitetului primăriei pentru siguranță și securitate.

Jermaine Carelse, purtătorul de cuvânt al Serviciului de pompieri și salvare al orașului Cape Town, a declarat: „Bitumul de pe acoperiș se topește chiar, un indiciu al căldurii intense. Au fost raportate cazuri în care unii pereți prezintă fisuri, ceea ce ar putea indica o prăbușire”.

Alarma a fost dată la ora 5 dimineața, iar Smith a spus că rapoartele inițiale au indicat că focul a izbucnit în spațiul de birouri de la etajul al treilea și s-a extins spre sala de sport.

„Aceste clădiri sunt vechi. S-a sugerat că echipamentul de detectare a incendiilor a avut nevoie de 30 de minute pentru a înregistra incendiul. Am fi putut ajunge acolo mai devreme dacă sistemul de detectare a incendiilor ar fi funcționat. Investigăm această posibilitate”, a declarat JP Smith.

Looks like #CapeTown #Parliament is on #fire … all required services are on scene. Avoid the area and give way for additional emergency vehicles. pic.twitter.com/J37Wmfl7nC

— Brendan Widan (@Brendan_Widan) January 2, 2022