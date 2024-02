PSG s-a impus în fața fostei campioane Lille cu 3-1. Mbappe a văzut meciul de pe bancă

Paris Saint-Germain (PSG) a câștigat cu o diferență de două goluri partida de fotbal de pe teren propriu cu Lille. Scorul final a fost 3-1, pentru parizieni, într-un meci din etapa cu numărul 21 din Ligue 1. PSG conduce în clasamentul francez, cu 50 de puncte acumulate după 21 de etape.

Echipa la care evoluează vedeta Kylian Mbappe a jucat pe teren propriu meciul contra fostei campioane Lille programat sâmbătă. Internaționalul francez nu a intrat în teren de această dată. Cu toate acestea, chiar și fără Mbappe, Paris Saint-Germain a reușit să se impună în final.

Primul gol al meciului de pe Parc des Princes a fost înscris, însă, de oaspeți, chiar în debutul partidei. Lille a condus cu 1-0, prin golul marcat de Yusuf Yazici încă din minutul 6. Parizienii și-au revenit rapid și au reușit să stabilească egalitatea pe tabelă după patru minute. Goncalo Ramos a egalat pentru actuala campioană a Franței în minutul 10, din pasa decisivă a lui Ousmane Dembele.

Ulterior, Paris Saint-Germain a trecut în avantaj, datorită unui autogol al celor de la Lille, după alte șapte minute. Îîn minutul 17, Alexsandro a înscris în propria poartă, autogol, punând PSG în avantaj.

Paris Saint-Germain și Lille au mers la vestiare, după prima parte a jocului, în timp ce tabela indica 2-1 pentru parizieni. În repriza secundă, PSG, echipa antrenată de Luis Enrique a mai înscris o dată, detașându-se la două goluri. Randal Kolo Muani a stabilit scorul final al meciului în minutul 80, din assist-ul lui Bradley Barcola.

Paris Saint-Germain a câștigat contra celor de la Lille cu scorul final 3-1, consolidându-și poziția de lider al clasamentului. PSG a acumulat 50 de puncte după 21 de etape în Ligue 1. Cea de-a doua clasată, Nice are doar 39 de puncte după 20 de meciuri jucate.

De cealaltă parte, Lille, fosta campioană a Franței, ocupă poziția a 4-a în clasament având 35 de puncte, obținute după 21 de etape.

