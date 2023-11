Tatăl unui jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „ar fi putut juca la PSG, dar nu l-a lăsat mama sa”

Andrei Nicolescu a fost dat de gol de tatăl său. Regizorul Ioan Cărmăzan, care este administrator special și acționar la Dinamo, a dezvăluit că fiul său ar fi putut juca la Paris Saint Germain.

Dar nu l-a lăsat mama sa. I-a schimbat chiar numele de familie până să împlinească vârsta de 18 ani.

Andrei Nicolescu pare să fie fericit, alături de familia sa. Are o carieră de șef al echipei de fotbal Dinamo. Nu o duce deloc rău în România.

Ar fi putut juca la PSG

Sursa Foto –andreinicolescu, Instagram

„Acum mă uit la Dinamo și sunt, cumva, implicat în poveste… cu Andrei, cu Nicolescu. El nu-mi poartă numele, dar este fiul meu. Sentimental, dar eu nu am cum să-l ajut, o singură dată am dat un telefon la Cornel Dinu, dar nu vreau să vorbesc despre acest subiect, vă rog mult, nu am de ce să intru în alte discuții, a spus el ceva atunci și este suficient”, a dezvăluit Ioan Cărmăzan.

„Am văzut în ultima vreme că toți băieții, fără școală, fără nimic, care au nimerit de pe maidan la Dinamo, își dau cu părerea, insultă. Poate că Andrei poartă un stil prietenesc. Să știți că, în tinerețea lui, a fost selectat la Paris Saint-Germain, se întâmpla când era în clasa a X-a”, a spus tatăl său, pentru ProSport.

Mama jucătorului a refuzat, fiindcă prefera ca el să învețe, nu să joace fotbal, potrivit CANCAN. Sora lui Ioan Cărmăzan a fost cea care l-a dus pe Andrei Niculescu la selecția de la PSGs, dar nu a putut interveni.

„Sora mea l-a dus la selecție, la Paris. Și a luat, iar maică-sa nu l-a lăsat, a vrut să-l facă intelectual, l-a făcut intelectual și uite că acum a ajuns tot la fotbal. A iubit fotbalul și știe fotbal, nu e în afara fenomenului”, a dezvăluit Ioan Cărmăzan despre faptul că sora sa, care trăia la Paris și era pictoriță, a încercat să-l ajute să se înscrie la PSG, dar mama lui s-a recăsătorit și a primit numele Nicolaescu.