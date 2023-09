PSG a mai pierdut un fotbalist de top. A primit o ofertă de nerefuzat

Paris Saint Germain – PSG a mai pierdut un fotbalist de top. Marco Verratti va pleca în Qatar să semneze cu cei de la Al Arabi. Verratti fusese cumpărat de Paris Saint Germain în vara anului 2012 cu suma de 12 milioane de euro.

Mijlocașul italian a scris istorie în tricoul formației din Ligue 1. El a cucerit 9 titluri de campion al Franței, 6 cupe ale Franței, 6 cupe ale Ligii Franței și 9 supercupe. Nici măcar Luis Enrique nu a reușit să îl convingă să rămână pe Veratti. Pentru acest transfer, Paris Saint Germain urmează primească de la Al Arabi 45 de milioane de euro.

Acesta va ajunge la Doha și va semna cu formația din Qatar un contract valabil pe 4 sezoane, potrivit Hotnews.

Marco Verratti ✖️ Al Arabi plan 🇶🇦

🛩️ Arrival in Doha scheduled later today before midnight.

🩺 Medical tests to be completed on Tuesday afternoon.

📑 Contract signing right after medical tests.

Here we go, confirmed — for €45m fee to Paris Saint-Germain 🦉🇮🇹 pic.twitter.com/FKWllpk1lo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2023