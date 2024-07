Social Părintele Ioan Istrati, despre cazul unui tânăr fără ajutor. ÎPS Teodosie a crezut în el







Constanța. Părintele Ioan Istrati a relatat cum acum un an, la îndemnul Înaltpresfințitului Teodosie, a preluat responsabilitatea de a ajuta un student să treacă examenele de la Facultatea de Teologie.

Preotul a explicat că tânărul respectiv se confrunta cu probleme serioase de sănătate, suferind de o depresie severă și având gânduri suicidale. Nu avea părinți și se afla într-o situație materială precară, dar Preasfințitul Teodosie a avut încredere în el și l-a sprijinit pe tot parcursul facultății.

Părintele Ioan Istrati l-a luat pe student în grija lui

„Te rog eu mult. Ierarhul avea ochii umezi. Cât de infinit de diferit era față de dumnezeii de carton plini de țâfnă, fală, scârbă față de supuși.

N-aveam niciun chef să stau cu un bezmetic zile întregi să-l învăț teologie. Dar de dragoste față de ierarh, și de rugămințile lui, am acceptat”, povestește părintele Ioan Istrati, despre discuția avută cu ÎPS Teodosie.

Ulterior acelei discuții, preotul spune a petrecut aproximativ patru zile câte câte ore pe zi cu băiatul.

Tânărul avea lacune serioase în cunoștințele sale teologice, iar în ceea ce privește hristologia, subiectul îi era aproape necunoscut, mărturisește părintele Ioan Istrati.

Cum a reușit tânărul să ia note mari

Preotul Ioan Istrati mai spune că tânărul era trist, abătut și plângea ori de câte ori ridica puțin tonul la el, dar ceea ce a remarcat e că avea o memorie bună și o logică clară.

Ulterior, parcă ca printr-o minune, încetul cu încetul, tânărul a început să învețe.

„A luat note foarte bune. Când am terminat examenele, stătea și mă aștepta afară. Tremura. Mi-a sărutat mâinile. Voia să îmi dea cadou o sticlă de vin.

Am zis: bea-o tu cu colegii, de bucurie că ai reușit. Și mulțumește lui Dumnezeu mereu și Înaltpreasfințitului Teodosie că te-a văzut și te-a ajutat. Mi-a zis: Înaltul din primul an mi-a plătit căminul și mâncarea. Eu nu am părinți. Doar o bunică bolnavă”, mai povestește preotul Ioan Istrati.

Părintele Ioan Istrati laudă ajutorul acordat de ÎPS Teodosie

Preotul mai subliniază că Ierarhul a văzut în tânăr credincioșia, timiditatea, sensibilitatea și dorul după Dumnezeu și tocmai de aceea l-a încurajat și l-a sprijinit să le dezvolte.

„Luna trecută l-a hirotonit pentru o parohie micuță. M-am simțit minunat când l-am văzut sub omofor, primind harul de a sluji toată veșnicia lui Dumnezeu”, mai scrie părintele Ioan Istrati pe Facebook.