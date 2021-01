Parchetul se implică în scandalul Gavriș și prezintă propria variantă cu privire la evenimentele de vineri seara de la Hanul lui Manuc, din Centrul Vechi.

În timpul controlului polițiștilor de vineri seara, la Hanul lui Manuc se aflau patru procurori împreună cu polițistul Radu Gavriș. Aceștia ocupau o masă separată și nu făceau parte din grupul petrecăreților sancționați. Precizările au fost făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă. Conform sursei citate, procurorii identificați de polițiști nu participau la petrecerea privată de la Hanul lui Manuc.

„Atât în seara zilei de 22.01.2021, cât şi în cursul zilei de astăzi, s-a acreditat public ideea că la un local din centrul mun. Bucureşti a fost organizată o petrecere privată unde ar fi participat mai mulţi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, alături de ofiţeri din cadrul Poliţiei Capitalei şi de alte persoane, dintre care una carantinată. În urma verificărilor efectuate la nivelul unităţii noastre a rezultat că, în realitate, patru procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti se aflau în localul din Centrul Vechi al municipiului Bucureşti, împreună cu un ofiţer din cadrul Poliţiei Capitalei, fără a avea vreo legătură cu ceilalţi clienţi ai localului, spaţiul respectiv fiind deschis publicului în acel moment”, a transmis Parchetul.

Parchetul se implică în scandalul Gavriș

Conform comunicatului, în jurul orelor 19:00, procurorii au fost legitimaţi de polițiștii care efectuau un control. Acestora nu li s-a comunicat la momentul respectiv că sunt sancționați.

„La scurt timp, în spaţiul public au fost prezentate informaţii ce conţineau date cu caracter personal şi imagini cu conţinut selectiv de la acţiunea poliţiei. Știrile aveau, totodată, la bază un comunicat indicat a fi emis de către Poliţia Capitalei. În consecinţă, prezentarea improprie a tuturor acestor informaţii este de natură să creeze publicului impresia eronată că procurorii au participat la o petrecere privată, organizată în întreg localul, la care ar fi luat parte 27 de persoane, inclusiv una aflată sub incidenţa unei măsuri de carantinare”, a mai transmis instituţia.

Citește și:

Replica lui Radu Gavriș

Un număr de 27 de persoane, printre care şi o persoană care trebuia să fie în carantină, în judeţul Călăraşi au fost sancționate pentru că participau la o petrecere ilegală. Aceasta avea loc la Hanul lui Manuc, în Centrul Vechi. Petrecăreții au primit amenzi deoarece nu au respectat restricțiile impuse de autorități în actualul context epidemiologic.

Cu prilejul controlului, polițiștii l-au identificat și pe adjunctul Poliţiei Capitalei, comisarul Radu Gavriş, împreună cu patru procurori bucureșteni. La scurtă vreme după control, Poliția Capitalei a emis un comunicat în care a precizat că polițistul va fi cercetat disciplinar. La rândul său, ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunţat că nu tolerează încălcarea legii și a confirmat că Radu Gavriş este cercetat disciplinar.

În replică, polițistul a precizat că nu a participat la nici o petrecere. El a precizat că informațiile care au apărut în spațiul public fac parte dintr-o campanie de discreditare a sa.

„Nu a fost absolut nici o petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nici o problemă, să fiu sancționat contravențional. Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”, a declarat Radu Gavriș.

Citește și: