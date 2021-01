Comisarul Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, a ținut să dea o replică acuzațiilor formulate de colegii săi din Poliție.

Comisarul Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, se apără după ce a fost acuzat că a participat la o petrecere ilegală în Centrul Vechi. Polițistul a fost identificat la un restaurant, vineri seara, în urma unui control pe tema respectării măsurilor de protecție sanitară. În replică, comisarul Radu Gavriș susține că nu a participat la nici o petrecere și că ar fi victima unei campanii de discreditare.

„Nu a fost absolut nici o petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nici o problemă, să fiu sancționat contravențional. Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”, a declarat Radu Gavriș, conform Mainnews.ro.

Radu Gavriș, replică pentru colegii din poliție

Ofițerul de poliție crede că ceea ce s-a întâmplat vineri este parte a unei campanii prin care se urmărește discreditarea sa. În luna septembrie, el a fost transferat la Poliţia Judeţeană Harghita pe o perioadă de şase luni.

Decizia a fost luată de fostul șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu. S-a întâmplat în contextul întâlnirii pe care Radu Gavriș a avut-o reprezentanții clanului Duduianu, înainte de înmormântarea lui Emi Pian. Comisarul Gavriș a contestat decizia în instanță și s-a întors la Poliția Capitalei.

„Eu am ajuns la Harghita tăcând din gură. O să mă mai trimită odată. E adevărat că am fost legitimat că așa a ordonat cineva. Eu am fost reclamat și la DNA, m-am trezit și cu dosare penale și nu s-a întâmplat nimic. În viața mea nu am făcut nimic. Eu pot să fiu sancționat, însă există o instanță, o să contest. Până acum am câștigat totul pentru că nu am făcut nimic”, a mai declarat Radu Gavriș.

Amendat în Centrul Vechi

Vineri seară, polițiștii, jandarmii și inspectorii ANSVSA au controlat mai multe localuri din București. Verificările au vizat respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Printre cei amendați se numără și adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș. Acesta a participat la o petrecere împreună cu mai multe persoane, într-un restaurant din Centrul Vechi.

Radu Gavriș este cercetat disciplinar de șefii săi pentru incidental de vineri seara. Informația a fost prezentată într-un comunicat al Poliției Capitalei și a fost confirmată de ministrul de Interne, Lucian Bode.

