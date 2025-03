Curățenie de primăvară la Sectorul 2. Rareș Hopincă scapă de mizeria ascunsă sub preș de predecesorul său Radu Mihaiu. Interviu cu primarul sectorului 2

A început curățenia de primăvară în Sectorul 2. Și pe străzi, la propriu, dar și în Primărie, la figurat. Prin noua reorganizare a primăriei, Rareș Hopincă spune că aruncă ”mizeria” ascunsă sub preș de predecesorul său, Radu Mihaiu, cu referire la ”ineficiența și gravele abateri” din Poliția Locală și ADP Sector 2.

Trei domenii mari de activitate din Sectorul 2 funcționează ineficient. Este vorba despre Administrația Domeniului Public a Sectorului 2, Poliția Locală și Direcția de Taxe și Impozite Locale. Primarul Sectorului 2 a propus un plan de reorganizare a acestor activități esențiale și l-a supus dezbaterii publice. Prima întâlnire cu cetățenii a avut loc miercuri, iar reacțiile sunt pozitive.

Este prima organigramă discutată public cu cetățenii din București, un exemplu de deschidere administrativă fără precedent în Capitală. Am ales sprijinul popular, al comunităţii Sectorului 2, nu sprijinul politic. Am ales să mă consult cu oamenii, transparent, în loc să o fac cu liderii de grup ai unor partide reprezentate în Consiliul Local.

Soluția de reorganizare a primăriei a fost identificată încă din anul 2021, în urma unui audit efectuat de Deloitte, chiar la comanda administrației locale.

Primarul Sectorului 2 spune deschis că, la preluarea mandatului a avut unele surprize neplăcute în relația cu structurile subordonate.

Încă din campania electorală am preluat nemulțumirile oamenilor legate de calitatea străzilor, a spațiilor verzi, a siguranței și ordinii publice. Am venit la primărie cu obiectivul clar de a rezolva aceste probleme. Paradoxal, primarul nu are pârghii de control asupra unor structuri publice, subordonate Consiliului Local, cum este Poliția Locală sau Administrația Domeniului Public. Este absurd! Am fost ales de oameni să le rezolv problemele, nu să mă plâng că sunt greu de rezolvat. Predecesorii mei au ales să meargă în audiență la directorii ADP și Poliția Locală, să se roage de ei să rezolve problemele. Iar rezultatul s-a văzut la alegeri, când oamenii i-au schimbat. Eu nu sunt primar doar de decor!