Secretul de la nivel înalt a ieșit la suprafață! Cum a fost clasat dosarul care a zguduit România

Parchetul General a clasat dosarul privind fraudarea alegerilor prezidențiale din 2009 în mai puțin de 24 de ore de la înregistrarea cauzei. Aceasta a fost înregistrată pe data de 31 februarie 2019, iar a doua zi a fost dată clasarea.

Alegeri din 2009 au fost câștigate de Traian Băsescu pe data de 6 decembrie 2009, zi în care la locuința lui Gabriel Oprea a avut loc o întâlnire secretă la care au participat fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, precum și șefii SRI de la acea vreme, George Maior si Florian Coldea.

Sesizat de „Comisia specială de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial”, Parchetul General a clasat dosarul într-o singură zi. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Ana Maria Roman.

Parchetul General a fost sesizat de Comisia parlamentară pentru posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009 și posibila comitere a infracțiunilor constând în constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu.

„Comisia a constatat actiuni concrete ale institutiei prezidentiale reprezentate de Traian Basescu si ale guvernului condus de Emil Boc pentru favorizarea fraudarii alegerilor in avantajul candidatului Traian Basescu. Aceste actiuni ale celor doua institutii au fost perfect sincronizate dovedind astfel ca faceau parte dintr-un plan amplu si bine pus la punct, actiunile fiind premeditate. In realizarea planului privind fraudarea alegerilor prezidentiale, reprezentantii celor doua institutii au actionat in forta, cu rea credinta, in total dispret fata de lege.

Pe cale de consecinta, tinand cont de faptul ca:

-diferenta dintre cei doi candidati a fost doar de 70.321 care reprezinta aprox.0,68 % din voturile valabil exprimate

-actiunile de natura a determina fraudarea alegerilor fiind in favoarea candidatului Traian Basescu

Concluzionam ca amploarea actiunilor a fost de natura de a schimba rezultatul alegerilor”.

Clasare pe repede-inainte

Niste acuzatii extrem de grave care insa nu au fost anchetate de PICCJ. Asta intrucat, conform raspunsului acordat jurnalistei Ana Maria Roman (vezi facsimil), Sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ a inchis dosarul in doar 24 de ore. Concret, cauza a fost inregistrata in 31 ianuarie 2019, iar a doua zi, 1 februarie 2019, s-a dispus solutia de clasare. Halucinant!

In ceea ce priveste temeiul in baza caruia s-a inchis dosarul, PICCJ a invocat prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala - ”a intervenit amnistia sau prescriptia, decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizica sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoana juridica”, conform Lumea Justiției.

Iată răspunsul Parchetului General:

„La data de 31 ianuarie 2019 pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar penal privind sesizarea formulata de Parlamentul Romaniei in vederea verificarii alegerilor din 2009 si rezultatului scrutinului prezidential.

Cauza a fost solutionata la data de 1 februarie 2019 prin clasare, in baza art. 16 lit. f din Codul de procedura penala.”, se arată în răspunsul Parchetului General.

