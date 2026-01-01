Papa Leon, mesaj de Anul Nou: Pacea este posibilă

În prima Liturghie a anului 2026, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic despre pace și reconciliere, subliniind că soluțiile globale nu se găsesc prin conflicte și înarmare, ci prin compasiune și iertare. Evenimentul a avut loc joi în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în cadrul solemnității Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, și a coincis cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii.

Pontiful american, ales în luna mai a anului trecut, a făcut apel la credincioși să privească începutul unui nou an ca pe o șansă de a renaște spiritual și moral. Inspirându-se din învățăturile Sfântului Augustin, el a subliniat iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, ilustrată prin imaginea Pruncului Iisus, „gol și neajutorat în iesle”.

„Deschiderea noului an este pentru fiecare dintre noi o oportunitate de a trăi o viață nouă, marcată de capacitatea de a ierta”, a afirmat Papa în fața celor aproximativ 5.000 de credincioși prezenți la Liturghie. Pontiful a mai recomandat ca oamenii să se apropie de credință și să promoveze o pace „dezarmată și dezarmantă”, cu un accent special pe protecția celor mai vulnerabili.

Papa a făcut referire și la primul său mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, publicat pe 8 decembrie, intitulat „Pacea să fie cu voi toți. Spre o pace dezarmată și dezarmantă”. În mesaj, el a criticat tendința actuală de a considera realiste narațiuni lipsite de speranță și a atras atenția asupra creșterii cheltuielilor militare globale cu 9,4% în 2024, în ciuda lecțiilor tragice ale războaielor anterioare.

„Când tratăm pacea ca pe un ideal îndepărtat, ajungem să nu mai considerăm scandalos faptul că aceasta este refuzată și chiar că se poartă războaie pentru a o obține. Lipsesc ideile concrete și curajul de a proclama că pacea este posibilă”, a subliniat Leon al XIV-lea.

Pontiful și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de instabilitatea globală și justificările invocate de state pentru creșterea cheltuielilor militare.

„Nu este întâmplător că apelurile repetate la înarmare sunt prezentate adesea cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalți”, a avertizat el, evidențiind riscurile unei politici mondiale care prioritizează puterea militară în locul dialogului și reconcilierii.