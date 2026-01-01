International

Papa Leon, mesaj de Anul Nou: Pacea este posibilă

Comentează știrea
Papa Leon, mesaj de Anul Nou: Pacea este posibilăSursa foto:facebook
Din cuprinsul articolului

În prima Liturghie a anului 2026, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic despre pace și reconciliere, subliniind că soluțiile globale nu se găsesc prin conflicte și înarmare, ci prin compasiune și iertare. Evenimentul a avut loc joi în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în cadrul solemnității Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, și a coincis cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii.

Papa Leon, mesaj de Anul Nou

Pontiful american, ales în luna mai a anului trecut, a făcut apel la credincioși să privească începutul unui nou an ca pe o șansă de a renaște spiritual și moral. Inspirându-se din învățăturile Sfântului Augustin, el a subliniat iubirea necondiționată a lui Dumnezeu, ilustrată prin imaginea Pruncului Iisus, „gol și neajutorat în iesle”.

Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Captură video Youtube

„Deschiderea noului an este pentru fiecare dintre noi o oportunitate de a trăi o viață nouă, marcată de capacitatea de a ierta”, a afirmat Papa în fața celor aproximativ 5.000 de credincioși prezenți la Liturghie. Pontiful a mai recomandat ca oamenii să se apropie de credință și să promoveze o pace „dezarmată și dezarmantă”, cu un accent special pe protecția celor mai vulnerabili.

„Pacea este posibilă”

Papa a făcut referire și la primul său mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, publicat pe 8 decembrie, intitulat „Pacea să fie cu voi toți. Spre o pace dezarmată și dezarmantă”. În mesaj, el a criticat tendința actuală de a considera realiste narațiuni lipsite de speranță și a atras atenția asupra creșterii cheltuielilor militare globale cu 9,4% în 2024, în ciuda lecțiilor tragice ale războaielor anterioare.

Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut
Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
Papa Leon XIV

Papa Leon XIV. Sursa foto: Captură video Youtube

„Când tratăm pacea ca pe un ideal îndepărtat, ajungem să nu mai considerăm scandalos faptul că aceasta este refuzată și chiar că se poartă războaie pentru a o obține. Lipsesc ideile concrete și curajul de a proclama că pacea este posibilă”, a subliniat Leon al XIV-lea.

Papa Leon, despre instabilitatea globală

Pontiful și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de instabilitatea globală și justificările invocate de state pentru creșterea cheltuielilor militare.

„Nu este întâmplător că apelurile repetate la înarmare sunt prezentate adesea cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalți”, a avertizat el, evidențiind riscurile unei politici mondiale care prioritizează puterea militară în locul dialogului și reconcilierii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:56 - Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut
21:46 - Rusia continuă șirul acuzațiilor legate de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul anunță că va trimit...
21:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
21:23 - Mersul trenurilor în 2026. Durata călătoriilor între marile orașe și schimbările făcute de CFR
21:15 - Pink, internată de urgență. A fost operată de Revelion
21:06 - Trecut în acte de Anul Nou, născut de Crăciun! Steaua unui legendar actor

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale