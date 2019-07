Agitația uniformelor roșii de pe plaja din centrul stațiunii Mamaia i-a ridicat pe turiști de pe șezlonguri. Oamenii s-au îndreptat curioși spre locul în care alerga o șenilată a pompierilor, pe malul apei. Din largul mării un bărbat dădea agitat din brațe, cerând ajutor. O echipă de salvare a fost dusă, cu o șalupă rapidă, către omul disperat care se lupta cu valurile. “Victima” a fost adusă la țărm și preluată imediat de medici și paramedici. După manevrele de resuscitare și protocolul medical in astfel de cazuri, medicii echipei de urgență au obținut puls. Turistul “salvat” a fost urcat pe targă și pus pe vehiculul șenilat care îl transporta la o ambulanța care îl aștepta pentru a-l transfera la Spitalul Județean de Urgență Constanța.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevz.ro%2Fvideos%2F678214275939888%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”308″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

Totul a părut atât de real încât la final, după ce “înecatul”a fost predat cu “semne vitale”, turiștii de pe plajă au început să aplaude. “La exercițiul de astăzi, o echipa formată din 3 scafandri cu o ambarcațiune, a intervenit pentru salvarea unei persoane aflată în dificultate, în largul marii. Aceștia au recuperat victima și au scos-o la mal, acolo unde a fost predată echipajului medical de la punctul de prim ajutor temporar. Paramedicii au efectuat protocolul de resuscitare, în urmă căruia persoană în cauza a început să aibă semne vitale. A fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital”, a transmis, ulterior, ISU Dobrogea.

Salvatorii le-au spus oamenilor să nu se lase păcăliți de faptul că nu sunt valuri, chiar și într-o zi cu mare calmă pot avea loc cazuri de înec. „Curenții de fund sunt cei mai periculosi, una vedem la suprafață, alta se întâmplă sub apă. Dacă bate Nordul, atunci curenții de fund, tot ce se află la mal duce in larg”, le-a explicat turiștilor cu care a stat de vorbă, șeful scafandrilor ISU Dobrogea, Marian Ciulei.

Salvamari și echipaje de urgență ale ISU în puncte de prim ajutor sunt distribuiți pe toate plajele de pe litoral. Sfaturile lor pentru cei care încearcă sa dea o mână de ajutor sunt legate, cel mai des, de cum ar trebui procedat la scoaterea unui om din apă. Salvatorul trebuie să se apropie din spatele victimei și apucând-o de subraț, o va trage la mal, având grijă să îi mențină tot timp capul deasupra apei, recomandă salvamarii.

Turiștii au fost plăcut impresionați de ideea unei acțiuni de salvare de la înec chiar sub privirile lor, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica:“Speram ca prin intermediul acestei campanii pe care-o desfășurăm, turiștii să respecte sfaturile specialiștilor, să nu se mai aventureze în largul mării și atunci cand vom trage linie, la finalulul acestui an, bilanțul să arate mai puține victime comparativ cu cele 36 de anul trecut” Un număr de 11 persoane s-au înecat în mare, in această vară, cinci dintre acestea nu au mai putut fi salvate.(Foto ISU Dobrogea)

Te-ar putea interesa și: