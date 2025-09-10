Sport Panduru, după dezastrul România-Cipru: Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt







Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat marţi seară, după meciul România - Cipru, încheiat 2-2, că nu înţelege cum echipa naţională a ajuns atât de slabă. „În momentele astea te întrebi cum mama naibii am ajuns atât de slabi”, a spus acesta, la Prima TV.

„Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? Am avut mare noroc că am scăpat cu acest rezultat. Noi nu am făcut nimic, am încercat nişte contraatacuri, dar fotbalul l-au jucat ei, iar noi ne-am uitat la ei”, a spus acesta.

Basarab Panduru a spus că îi este greu să vorbească despre schimbări, având în vedere că Mircea Lucescu se află la echipă, și că nu înțelege în ce au constat acele modificări.

„Eu nu ştiu fotbalul pe care-l ştie Mircea Lucescu, dar când văd fotbalul acesta pe care nu-l înţeleg... Pot să mă întreb ce e fotbalul acesta. Nu înţelegi nimic. Sunt oameni pe banca de rezerve care ar trebui să intre şi nu intră. Nu înțeleg sub nicio formă schimbările astea", a spus Basarab Panduru”, a mai adăugat Panduru.

Naționala României a început meciul de pe GSP Stadium în forță și a deschis scorul în minutul 2, când Denis Drăguș a rămas singur cu portarul și a marcat. La 16 minute distanță, același jucător a înscris din nou, după o pasă primită de la Răzvan Marin.

Cipru a redus diferența cu aproximativ 15 minute înainte de final. Kastanos a depășit apărarea românilor și i-a oferit mingea lui Tzionis, care a marcat. În minutul 77, Charalampous, a adus egalarea.

După acest rezultat, România se îndepărtează de primele locuri din grupă. Austria s-a impus în Bosnia cu 2-1. Echipa lui Lucescu are șapte puncte, în timp ce principalele contracandidate la calificare au câte 12 puncte.