Publicaţia Star Tribune din Minneapolis a fost recompensată vineri cu premiul Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, la categoria breaking news, pentru articolele despre uciderea afro-americanului George Floyd de către poliţie, iar Reuters Şi The Atlantic au fost distinse ex aequo în categoria „jurnalism explicativ”.

Cine sunt mari câștigători ai râvnitelor premii Pulitzer

De asemenea, Star Tribune, Reuters şi The Atlantic, printre câştigători, cu articole despre George Floyd şi pandemie. Mulţi dintre câştigători au fost recompensaţi pentru relatări despre pandemia de COVID-19 şi despre protestele care au izbucnit după moartea lui George Floyd în mai 2020.

„Instituţiile media din Statele Unite s-au confruntat cu complexitatea relatărilor succesive despre o pandemie globală, conştientizarea problemei rasismului şi contestarea vehementă a rezultatelor alegerilor prezidenţiale”, a precizat Mindy Marques, copreşedinta comitetului Pulitzer, cu prilejul anunţului de decernare difuzat online, conform Agerpres.

Distincție primită și de reporterii de la agenția Reuters

Comitetul a mai anunţat acordarea unei distincţii speciale Darnellei Frazier, adolescenta care a înregistrat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd. Pentru a sublinia rolul crucial al cetăţenilor în procesul căutării adevărului şi a dreptăţii de către jurnalişti, mai spune sursa citată. Reporterii Reuters au fost premiaţi în categoria jurnalism explicativ pentru o analiză de pionierat a datelor care a arătat cum o procedură juridică obscură, cea a imunității calificate, protejează forţele de ordine împotriva urmăririi penală în situaţiile când folosesc excesiv forţa.

Aceştia au împărţit premiul pentru jurnalism explicativ cu Ed Yong, de la The Atlantic, care a fost apreciat de comitetul Pulitzer pentru o serie de articole lucide şi definitorii despre pandemia de COVD-19.

Jurnalism de investigație făcut de nota 10 de The Boston Globe

The Boston Globe s-a impus în categoria jurnalism de investigaţie, iar The New York Times a fost recompensat în categoria serviciu public pentru articolele despre pandemia de coronavirus. Anunţarea câştigătorilor de anul acesta, programată iniţial pentru 19 aprilie, a fost amânată cu aproape două luni pentru a permite celor 18 membri ai comitetului să se întâlnească şi să dezbată propunerile în persoană şi nu de la distanţă.