În ciuda acestei epoci de criză economică și societală și într-un loc în care criza este mai mult decât un cuvânt gol, orașul pare să fi dezvoltat un model destul de reușit, bazat pe sprijin reciproc și democrație directă. Oraşul este descris ca fiind aproape utopic: prea fantezist pentru a fi adevărat.

Prima măsură: Un drept la o locuință decentă

Una dintre cele mai mari preocupări ale orașului a fost ca toată lumea să aibă un acoperiș deasupra capului. În acest sens, succesul municipalității se bazează pe posibilitatea de a organiza distribuirea salariilor într-un mod care să evite speculațiile imobiliare și să aibă un preț corect pentru o locuință. O treime din teritoriul municipal a fost achiziționat prin cumpărare sau prin exproprieri. Este important de menționat că municipalitatea primește un anumit ajutor de la autoritățile regionale (Junta de Andalucía) și folosește fondurile PER (planul de ocupare a forței de muncă rurale) . Marinaleda nu este deconectată de sisteme de solidaritate globale și, ca orice alt oraș, beneficiază de un astfel de mecanism.

Programul oferă cărămizi, ciment și materialul necesar în loc de subvenție, precum și servicii terestre și arhitecturale

Casele sunt construite de localnici cu ajutorul zidarilor profesioniști angajați de municipalitate. Chiriașii plătesc o ipotecă de 15,52 € pe lună – 50 de cenți merg la bancă – pentru 90 metri pătrați plus 100 de metri pătrați spațiu exterior, până la aproximativ 36000 € la care se plătesc casele. În acest fel, nimeni nu acumulează datorii sau riscă evacuarea.

Grădinița costă 12 € / lună, mâncare inclusă, piscina costă 3 € / an, accesul la internet este complet gratuit. Toate acestea și mai multe servicii publice completează nivelul de trai al locuitorilor din Marinaleda.

Localitatea este condusă de către Juan Manuel Sanchez Gordillo care a devenit cunoscut ca fiind un fel de Robin Hood spaniol. Acesta se află la conducerea localităţii din regiunea Sevillia încă din 1979.

În oraş funcţionează o cooperativă agricolă unde lucrează aproape toată populaţia localităţii (2650 de angajaţi), iar fiecare angajat este plătit cu 1200 de euro pe lună, 35 de ore pe spătămână.

Democrația și comunismul utopic

Potrivit Wikipedia, toate deciziile publice, legate de cooperativă, cheltuielile publice, clădirile etc., sunt luate colectiv în Marinaleda.

În fiecare an sunt organizate aproximativ 100 de adunări generale pentru a discuta probleme și fiecare persoană are un cuvânt de spus. Orașul nu cunoaște aproape deloc nicio crimă și, de fapt, nici măcar nu are polițiști sau preot, ori amenzi. Acest nou model se întoarce de fapt la valorile fundamentale ale democrației și oferă un bun exemplu, că este posibil un sistem alternativ bazat pe democrație directă care nu cunoaște nicio mizerie.

În Marinaleda, într-un fel, este totul liniștitor, totul pare să fie perfect. Cu toate acestea, este important să înțelegem modelul Marinaleda în contextul său. În ceea ce privește astăzi, orașul andaluz rămâne un exemplu puternic că alte lumi sunt posibile.