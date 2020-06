După ce a postat pe rețelele sociale o fotografie cu președintele Senatului României, „eroul de la Sevilla” a primit mai multe mesaje în care fanii săi îl criticau.

„Cata rautate si invidie! Pentru mine, era o onoare si mandrie sa fiu consilierul pe probleme de sport a Presedintelui Senatului Romaniei. Că in acest moment, Presedinte interimar este dl. Robert Cazanciuc, caruia doresc sa-i multumesc si pe aceasta cale pentru propunere, sau era altcineva, din oricare alt partid, pentru mine era totuna.

Stiam ca mandatul meu va fi doar de 5 luni, dar am crezut ca, daca voi veni cu proiecte bune pentru sportul romanesc, poate si viitorul presedinte al Senatului va apela in continuare la serviciile mele. Din pacate, invidia si rautatea unora, m-au facut sa renunt la aceasta functie. Voi ramane in continuare consecvent principiilor mele si nu voi mai activa in fotbal sau politica. Viata merge inainte, sa fim sanatosi!”, a anunțat Helmut Duckadam.

Becali, mesaj virulent pentru Duckadam

Amintim că, săptămâna trecută, Helmut Duckadam a demisionat din postul de preşedinte de imagine al celor de la FCSB. A urmat o serie de mesaje de la distanţă între „Eroul de la Sevilla” și Gigi Becali.

„Mie nu-mi place să facem circ în presă cu Helmut Duckadam. Dar din păcate Helmut a ales să vorbească de unul și de altul de când a plecat de la noi. Așa cum spune dânsul, Reghe mi-a adus două campionate. Reghe niciodată nu a fost turnătorul meu. Reghe și-a apărat jucătorii până în pânzele albe. Dar, vă rog frumos să-l sunați pe domnul Argăseală și vreau să vă confirme că Helmut a fost în cel puțin 16 deplasări cu echipa noastră.

Domnul Helmut a văzut 16 țări ca angajat al meu. Eu nu vreau să-l jignesc pe domnul Helmut cu nimic, dar e urât să dea în foștii mei angajați. Este adevărat că poate eu ca patron i-am reproșat una sau alta, dar niciodată Reghe n-a venit la mine să-l toarne cu ceva. Dacă eu aflam de la unul sau de la altul ce spune Helmut, este problema mea, dar nu de la Reghe”, a declarat Becali pentru ProSport.