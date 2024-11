Politica Noi acuzații la adresa lui Călin Georgescu. Influencerii de pe TikTok l-au dat de gol







Un influencer de pe TikTok a recunoscut că independentul Călin Georgescu l-a plătit pentru a îi face campanie. El a spus că regretă enorm că i-a făcut campanie acestui om și că speră ca românii să-l ierte și să-l înțeleagă.

Noi acuzații la adresa lui Călin Georgescu

„Am luat pare la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca cu comentarii de hate sau cu ce vreți voi, vreau să stați până la finalul clipului ca să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și să înțelegeți de ce am fost prost”, a declarat influencerul la începutul clipului video postat pe TikTok.

Influencerul a spus că a venit cu un manual de instrucțiuni. El a spus i s-a zis că este important să-i încurajeze pe oameni să meargă la vot și să explice ce așteptări are de la un viitor președinte.

A primit un manual de instrucțiuni

„În momentul în care am acceptat această campanie cu echilibru și verticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. Pentru cine nu știe ce înseamnă un brief, este un fel de manual de instrucțiuni al campaniei, ce trebuie să faci în acea campanie. În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre candidați și că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre partide. Zic, mamă, perfect. Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte.

Tot în brief se menționa faptul că scopul este ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot. Și zic, bă, perfect, iau campania, sunt de acord cu asta, chiar e important ca fiecare om să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Mă bag. Tot în acest brief era menționat faptul că trebuie ca noi să spunem câteva caracteristici pe care ni le dorim de la viitorul președinte, câteva calități. Avea acolo exemple sau aveai liber arbitru să spui care sunt calitățile pe care tu le dorești de la viitorul președinte”, a explicat influencerul.

Călin Georgescu l-a folosit precum un câine

El a spus că toate aceste calități pe care le-a enumerat nu au nicio legătură cu Călin Georgescu. Influencerul a mai declarat că a fost folosit precum un câine fără să își dea seama și că mulți creatori de conținut au fost păcăliți de acest candidat independent de care aproape nimeni nu știa până în ziua alegerilor: „Cred că astea nu sunt niște calități care ăl definesc pe domnul Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac.”, a mai spus el.

Acesta nu este singurul influencer care a spus că a fost plătit și mințit de candidatul independent. Mulți creatori de conținut și-au cerut scuze și au recunoscut că n-au știut cui îi fac campanie cu adevărat.