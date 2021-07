Numărul miliardarilor francezi a crescut de la 95 la 109 în timpul pandemiei, potrivit revistei Challenges. Informațiile publicate în clasamentul primelor 500 de averi din Franța arată că anul 2020 a fost extrem de bănos.

Bernard Arnault rămâne pe primul loc în Franța, cu 157 miliarde de euro

Bogăția cumulată a celor mai mari 500 de averi din Franța a crescut cu 30% într-un an. Mai mult, numărul miliardarilor a crescut de la 95 la 109 în ultimul an.

Clasamentul bogătașilor francezi este dominat pentru al cincilea an consecutiv de Bernard Arnault, șeful LVMH. Din 2017, de când a depășit-o pe moștenitoarea L’Oréal, Liliane Bettencourt, Bernard Arnault nu au mai pierdut primul loc. Averea familiei este estimată la peste 157 miliarde de euro. O creștere de 57% față de iunie 2020.

Există o explicație. Creșterea puternică a cererii pentru produsele de lux în a doua jumătate a anului 2020, mai ales în Asia, a determinat un salt al acțiunilor giganților din sector, inclusiv LVMH (Vuitton, Dior etc) și Kering (Gucci, Saint Laurent etc.). Drept urmare, marii acționari au profitat din plin.

„Crizele ne fac mai puternici”, spunea Bernard Arnault la sfârșitul lunii aprilie, comentând rezultatele financiare bune ale LVMH, numărul unu mondial în bunuri de lux.

Arnault este urmat în clasament de familiile Hermès (81,5 miliarde de euro) și Bettencourt (71,4 miliarde), Pe pozițiile a patra și a cincea sunt Alain și Gérard Wertheimer, moștenitorii Chanel, François Pinault, fondatorul Kering, companie condusă acum de fiul său François- Henri.

Fondatorul eBay, Pierre Omidyar, al optulea, și-a dublat averea între 2020 și 2021, întrucât perioadele de carantină au stimulat comerțul online cu articole second-hand. „Primii zece, cei a căror avere depășește 13 miliarde de euro, și-au văzut activele urcând cu 37%. Celelalte 490 și-au văzut activele crescând cu doar 25% ”, notează Challenges.

Averea combinată a primilor 500 de nababi francezi se apropie de 1.000 de miliarde de euro

Potrivit revistei, care și-a făcut calculul pe baza activelor profesionale ale bogătașilor în perioada iunie 2020 – iunie 2021, averea primilor 500 de nababi din Franța „se apropie acum de 1.000 de miliarde de euro”.

Bogații devin an de an și mai bogați

„Acestea sunt cele mai puternice creșteri anuale înregistrate vreodată declasamentul nostru, pe care l-am întocmit prima oară în 1996”, au declarat reprezentații Challenges. Și, într-adevăr, se pare că bogăția se acumulează în buzunarele oamenilor de afaceri. Numărul miliardarilor francezi era de 51 în 2011, acum sunt 109, notează ziarul francez Le Figaro.