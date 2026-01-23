Pană extinsă la Microsoft 365. Mai multe servicii esențiale, indisponibile pentru utilizatori

O întrerupere majoră a platformei Microsoft 365 a afectat miercuri după-amiază funcționarea unor servicii-cheie ale companiei americane, mii de utilizatori rămânând fără acces la e-mailuri, fișiere și instrumente de colaborare, potrivit Cyber News. Conform informațiilor furnizate de companie, incidentul a fost provocat de o problemă apărută la nivelul unei componente din infrastructura de servicii din America de Nord, care „nu procesează traficul conform așteptărilor”. Microsoft nu a oferit, deocamdată, detalii tehnice suplimentare privind cauza exactă a defecțiunii.

Platforma Microsoft 365, inclusiv soluțiile de securitate Microsoft Defender și instrumentele de guvernanță a datelor Microsoft Purview, a înregistrat întreruperi ce au afectat mii de utilizatori. Conform informațiilor disponibile, dificultățile ar fi fost generate de o problemă de rețea aparținând unei terțe părți. Primele semnalări au apărut în jurul orei 14:00, ora Coastei de Est, potrivit site-ului Downdetector.com, specializat în monitorizarea întreruperilor de servicii online.

Microsoft a transmis rapid mai multe mesaje pe platforma X, precizând că echipele sale IT analizează o „problemă potențială care afectează mai multe servicii Microsoft 365, inclusiv Outlook, Microsoft Defender și Microsoft Purview”. Utilizatorii au fost direcționați către pagina Service Health Status pentru actualizări oficiale.

Conform paginii de stare a serviciilor, cauza principală a fost descrisă ca fiind „o porțiune a infrastructurii unui serviciu dependent din regiunea Americii de Nord care nu procesează traficul conform așteptărilor”. Deși problema este considerată în mare parte rezolvată, Microsoft avertizează că unii utilizatori din America de Nord ar putea întâmpina în continuare întreruperi intermitente. Compania nu a precizat numele furnizorului terț implicat.

„Utilizatorii pot observa o funcționare degradată a serviciilor sau nu pot accesa mai multe servicii Microsoft 365”, a transmis Microsoft în cea mai recentă actualizare, publicată în jurul orei 18:00 ET.

Întreruperile au vizat mai multe funcționalități, inclusiv servicii de e-mail Exchange și Outlook, funcția de căutare din SharePoint Online, OneDrive și Microsoft Teams, accesul la portaluri precum Microsoft Purview, Microsoft Defender XDR și centrul de administrare Microsoft 365, dar și evenimentele live și alte funcții din Microsoft Teams. De asemenea, au fost raportate probleme legate de înregistrarea imprimantelor și lucrările de imprimare prin Universal Print.

Câteva mii de utilizatori au semnalat și dificultăți de conectare și autentificare în Microsoft Store, atât în versiunea desktop, cât și în aplicație, potrivit Downdetector.

Nemulțumirea utilizatorilor s-a manifestat rapid pe rețelele sociale, chiar și după remedierea majorității problemelor. Unii au pus vina pe integrarea accelerată a inteligenței artificiale în servicii. „După cinci ore am primit doar trei e-mailuri în total. Niciunul dintre mesajele mele de test de pe diferite conturi Gmail și Microsoft pentru consumatori nu a ajuns încă. Majoritatea portalurilor de administrare tot nu se încarcă. Ce haos. Nu mai înghesuiți AI în orice și prioritizați disponibilitatea tuturor serviciilor!”, a scris un utilizator.

Microsoft anunțase inițial, la ora 12:41 ET, că problemele extinse au fost generate de „o problemă de rețea a unei terțe părți care afectează accesul la serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Outlook”. La finalul zilei de lucru, compania a precizat că infrastructura afectată a revenit la parametri normali, însă „este necesară o redistribuire suplimentară a sarcinii pentru a reduce impactul”.

„Reechilibrăm cu atenție traficul pe întreaga infrastructură afectată din regiune, monitorizând în același timp indicatorii de sănătate corespunzători, pentru a ne asigura că mediul revine la un echilibru pe măsură ce eforturile de remediere continuă”, a transmis Microsoft.

La vârful incidentului, în jurul orei 15:15 ET, au fost înregistrate peste 30.000 de rapoarte de întrerupere. Aproximativ două treimi dintre utilizatorii Microsoft 365 au indicat probleme cu Microsoft Exchange, iar peste 80% dintre utilizatorii Outlook au raportat dificultăți în primirea mesajelor.

Pana Microsoft 365, care a durat o zi întreagă, este prima de amploare din 2026 și evidențiază dependența tot mai mare a organizațiilor de un număr limitat de furnizori pentru software, infrastructură de rețea și securitate.

În octombrie anul trecut, o defecțiune a Amazon Web Services a lăsat numeroase companii fără servicii timp de aproape 24 de ore, după ce o problemă DNS a afectat sute de aplicații și site-uri. La scurt timp, o altă problemă tehnică a dus la căderea Cloudflare, lăsând sute de milioane de utilizatori din întreaga lume fără acces la internet.