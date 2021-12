Pâinea devine mai scumpă de la zi la zi. În viitorul apropiat va urma un tsunami al majorărilor în industria morăritului și panificației

O nouă scumpire la un aliment esențial: pâinea. În ultima perioadă, majoritatea brutăriilor au mărit preţul franzelei simple cu suma de 20 de bani. Valul majorărilor nu a trecut, iar creșterile vor continua Specialiştii din industria morăritului şi panificaţiei spun că, pe fondul scumpirilor din ultima perioadă, dar şi al creşterii preţului grâului pe bursă, prețurile vor crește alarmant.

Care sunt motivele pentru care prețurile la pâine vor crește și în continuare

Până acum plăteam un 1,30 lei pentru o franzelă, de acum, aceasta costă 1,50 lei. Nicu Vasile, președinte, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a avertizat: „Creșterea va fi în permanență și există un raport direct între prețul la gaze, la energie electrică. Dacă a crescut prețul de la 1.30 la 1.50, dacă mergem în stilul acesta, până în martie o să avem neplăcerea să vedem prețul la pâine chiar la 2 lei”, a spus Nicu Vasile, conform stiri.tvr.ro.

Alte motive care au stat la baza creșterii prețurilor sunt legate de majorarea prețului grâului la bursă, dar și lipsa de intervenție a statului.

Dragoș Frumosu, președintele Federației Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară a afirmat: „În mod normal, rezerva ar fi trebuit să fie a statului român care să intervină în astfel de situații și să pondereze această creștere a prețurilor. Dar, din nefericire, nu este așa. Dacă era 850 de lei anul trecut tona de grâu, astăzi este 1.450. Chiar dacă noi, la nivel de România, avem o producție de grâu bună, grâul se vinde la prețul de bursă. Deci nu mai este ca înainte, avem o producție bună, mâncăm mai ieftin.”

„Noi avem un preţ dublu faţă de cea fost în iulie la recoltare”

„Noi suntem foarte loviţi faţă de celelalte industrii. Dacă toată lumea are scumpire la energie, toată lumea are scumpire la gaze, la combustibili, la materia prima nu are nimeni scumpirea pe care o avem noi. Noi avem un preţ dublu faţă de cea fost în iulie la recoltare.

Acum luăm grâul cu 1.450 lei/tona faţă de 850 de lei anul trecut. Toată lumea spune că avem o producţie bună de grâu anul acesta, dar grâul este un produs tranzacţionat la bursă pe piaţa mondială şi toată lumea lucrează după preţul pe bursă. Aşa cum este preţul la bursa de la Chicago sau la cea de la Paris, aşa se reflectă a doua zi în preţul grâului în Portul Constanţa. Nu avem noi de câştigat şi poate nici producători agricoli nu mai sunt aşa de mulţi care deţin grâu.

Grâul de pe stoc, în jur de 5-6 milioane de tone, este în posesia traderilor şi să fim realişti: ei fac preţul în funcţie de piaţa mondială”, spunea preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, Aurel Popescu.