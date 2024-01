Pâine la prețul de 113 lei. Supermarketul unde a apărut produsul de lux

Pâine, cu maia, la preț de 113 lei a cumpărat un scriitor ieșean, de la un supermarket românesc. El a povestit ce i s-a întâmplat când a verificat bonul pe care l-a primit la casa de marcat. Și nu este vorba despre scumpirile din ultima vreme.

Florin Lăzărescu este un scriitor ieșean care, periodic, își face cumpărăturile la supermarket. Ca orice român normal. Zilele trecute el a fost protagonistul unei pățanii, la magazinul la care merge în mod frecvent. O pâine cu maia, despre care știa că are un preț decent, a ajuns să-l coste 113 lei.

Scriitorul a povestit ce a constatat în momentul în care a verificat bonul cu cumpărăturile pe care le-a făcut. În dreptul franzelei pe care obișnuiește să o cumpere era trecut un preț total nesimțit, 113 lei. Foarte mult chiar și pentru o pâine de lux.

„Știam că se scumpesc lucrurile de nu-ți vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit de obicei pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoșă și am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut prețul pâinii. M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie și mi-a dat banii înapoi”, a povestit scriitorul ieșean.