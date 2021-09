Pagubă importantă în familia Simonei Halep. Un angajat a produs un accident extrem de costisitor

Pagubă importantă pentru familia Halep, suferită în urmă cu câteva zile. Este vorba despre Costică Halep, tatăl Simonei, cel care deține mai multe hectare de teren, concesionate la diverse societăți agricole. Unchiul jucătoarei de tenis deține 700 de hectare pentru cultivarea rapiței, iar utilajele lucrează zilnic în acea zonă.

Problemele au apărut sâmbătă, atunci când un angajat care conducea un tractor a lovit un stâlp de electricitate. Compania de energie electrică a avut de suferit din această cauză. A fost vorba despre un stâlp de 110 KV, care nu a mai fost observat de șoferul tractorului, din cauza vizibilității foarte scăzute. Un alt tractor ridicase praful în timp ce se afla pe câmp, după cum notează replicaonline.ro.

Pagubă pentru familia Halep. Ce a pățit unchiul jucătoarei de tenis

Nicio persoană nu a avut de suferit, iar în acest caz se fac cercetări. Săptămâna trecută, Costică Halep a participat la cununia civilă dintre nepoata sa și Toni Iuruc. El este văr primar cu Stere, tatăl sportivei din Constanța. Unchiul Simonei a dat și o scurtă declarație legată de planurile pe care le are nepoata sa. Cea care vrea să mai joace tenis la nivel înalt pentru o perioadă. Apoi, are de gând să devină mamă.

Ce planuri de viitor are fosta lideră WTA

„Simona îşi doreşte copii, dar va mai continua cu tenisul o vreme. Îi doresc multă sănătate”, spunea Costică Halep. „Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan legat de nuntă. Îmi doresc copil, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil. Am avut o perioadă de recuperare de 3-4 săptămâni, în care zilnic am făcut 4-5 ore de exerciții și am primit tratament.

Încă mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul față de minge, dar sunt sigură că în câteva săptămâni o să ajung la un nivel mult mai ridicat. Cel mai frumos și mai plăcut sentiment e că nu am dureri, mă simt foarte bine și în ultimele 5 zile am putut juca în fiecare zi tenis la intensitate maximă”, spunea și Simona Halep.