Ovidiu Atanasiu: Am gândit AmSchool ca o școală liberă, centrată pe învățarea personalizată

Despre carențele și nereușitele sistemului românesc de învățământ se discută de peste trei decenii. Iar după cum arată situația în prezent, se va mai vorbi încă mult timp. Despre soluții – altele decât reformele ministeriale – mai puțin. Cu toate acestea, ele există, iar American Alternative School (AmSchool), școala creată și dezvoltată de Ovidiu Atanasiu, este o dovadă concretă în acest sens. O demonstrează numărul de elevi, care a crescut de peste șase ori în patru ani, și rezultatele primei generații de absolvenți admiși la facultăți prestigioase din România și străinătate. Dar mai ales aprecierea elevilor și a părinților, care au, în sfârșit, o alternativă la sistemul tradițional.

American Alternative School (AmSchool) a apărut ca răspuns la o nevoie acută a societății – aceea de a avea o „alternativă” la sistemul tradițional de învățământ românesc. Este o cerință generată, în principal, de incapacitatea școlii actuale de a se adapta la cerințele noilor generații.

„Sunt câteva realități pe care nu le putem ignora, oricât am încerca. Prima ar fi că elevii de azi nu mai învață așa cum o făceam noi. O fac în ritmuri diferite și în «porții» mici, care se integrează ulterior. Învață practic și de aceea conținuturile lecțiilor trebuie să fie construite pragmatic și adaptate vremurilor în care trăim. Trebuie să fie incitante, să îi provoace la studiu și să poată fi autoadministrate. Apoi, tinerii de azi au nevoie de un mediu deschis, care să le faciliteze interacțiunile sociale și să-i ajute să își dezvolte spiritul de echipă, dar și abilitățile de leadership. Nu în ultimul rând, în relația cu profesorii, au nevoie de persoane care se le câștige încrederea, să le fie apropiate și să le ofere ajutor real în atingerea obiectivelor lor acadamice”, a explicat Ovidiu Atanasiu, fondatorul AmSchool, premisele de la care a plecat inițiativa sa educațională.

Altceva decât o școală privată

Din start, Ovidiu Atanasiu și-a propus să creeze altceva decât o „altă școală privată”. Potrivit fondatorului AmSchool, majoritatea acestora reproduc sistemele clasice de educație. Nici ele nu s-au adaptat la nevoi, dar au facilități net superioare. Este adevărat însă că la clasele mici – grădiniță și școala primară – s-a avansat mai mult. Dar în gimnaziu și liceu sistemele sunt similare, pentru că și cerințele sunt identice.

Pentru a evita acest lucru, Ovidiu Atanasiu a venit cu o abordare complet nouă, bazată pe câteva principii clare: „Am gândit AmSchool ca pe o școală liberă, centrată pe învățarea personalizată. Dar care încurajează gândirea critică și înțelegerea, fără accent pe memorare. Funcționăm pe un sistem democratic – luăm decizii în comun, profesori și elevi, și gândim situațiile de viață împreună. Avem un sistem de evaluare dinamic și continuu pe durata unui semestru. Elevii noștri lucrează în medii deschise, care facilitează socializarea directă între clase, din gimnaziu până în liceu. Iar profesorii acționează ca niște «antrenori», care răspund la nevoile imediate ale studenților.”

O ofertă educațională inovatoare

Soluțiile concrete pe care AmSchool le oferă pentru problemele pe care le au de înfruntat elevii acoperă o plajă extinsă de cerințe și nevoi.

Astfel, aceștia beneficiază, din start, de sprijin total și de oferirea de suport personalizat, inclusiv trasee academice personalizate. Accentul este pus pe înțelegerea conținuturilor lecțiilor, iar temele se fac în școală. Elevii sunt sprijiniți, din toate punctele de vedere, să reușească, ceea ce elimină corvoada meditațiilor.

La AmSchool, se lucrează în grupuri mici, în clustere de 3-4-5 elevi, pentru a încuraja învățarea socială și dezvoltarea muncii în echipă. Iar notele sunt, de fapt, una singură, care este dinamică pe durata unui semestru. Poate să crească sau să descrească în funcție de efortul depus.

Un alt aspect căruia i se acordă prioritate la AmSchool este participarea la diferite proiecte extracuriculare. Elevii au de livrat, semestrial, rezultate pentru implicarea în diverse proiecte de business sau sociale.

Nu în ultimul rând, feedback-ul reprezintă un element esențial în dezvoltarea AmSchool. „Feedback-ul este un instrument de bază în ceea ce facem și care acționează bidirecțional. Orice persoană din staff-ul nostru – tutori, coordonatori – trebuie să treacă ceea ce numim «testul studenților», respectiv dacă se poate adapta și este acceptat de tineri. Solicităm continuu acest feedback și a devenit un mod de viață pentru noi. Este normalitatea de acasă – când ceva nu este în regulă, membrii familiei comunică între ei acest lucru. Așa procedăm și noi la AmSchool”, a explicat Ovidiu Atanasiu.

Se poate și fără note?

Sistemul gândit de fondatorul AmSchool introduce o serie de schimbări revoluționare, cel puțin raportat la sistemul de învățământ tradițional din România. Însă rămâne întrebarea cum poate efectiv un elev să învețe fără teme și fără să fie „ascultat la clasă”.

„Fără teme nu înseamnă că nu învață. Nu au teme pentru acasă, dar au de lucru în timpul programului de școală. Pentru noi însă este foarte important ca programul tinerilor să fie liber după ora 15.00. Să aibă timp pentru prieteni și familie și pentru zona de hobby-uri. «Ascultarea» tradițională la ore am transformat-o în dezbateri publice pe subiect. Elevii discută și analizează diferite subiecte în clustere pentru a înțelege, dar și cu tutorii, pentru ca să se califice în examene. Pe parcursul unui curs, ei sunt evaluați continuu – fiecare lecție nouă se finalizează cu un test scurt sau alocarea unei sarcini. În plus, din dezbaterea pe subiecte, tutorii știu continuu unde se află un tânăr și ce mai are de făcut. Astfel procesul de evaluare nu este unul de speriat, ci foarte natural”, precizează Atanasiu.

Cursuri recunoscute internațional

Procesul de evaluare periodic este realizat de către profesori americani, pentru că AmSchool a încheiat un parteneriat cu Mizzou Academy. Acesta este un program creat de către University of Missouri, una dintre cele mai apreciate instituții internaționale de învățământ superior din Statele Unite.

„Cu cei de la Mizzou Academy a fost «chimie» de la început. Dintre cei 22 de potențiali parteneri cu care am fost inițial în discuții, echipa Mizzou a fost cea mai flexibilă. A înțeles nevoile de studiu ale studenților noștri și am dezvoltat extrem de multe cu sprijinul lor”, a explicat fondatorul AmSchool.

Prin intermediul acestui parteneriat, la finalizarea cursurilor, un absolvent AmSchool dă examenul SAT, care este recunoscut de orice universitate din România și din restul lumii, unde are același statut ca orice elev din Statele Unite.

„Cursurile noastre sunt recunoscute internațional. Avem absolvenți care au fost admiși la universități din România, din Anglia, Olanda sau Statele Unite. Un tânăr care termină AmSchool poate să meargă la orice facultate din lume”, a subliniat Ovidiu Atanasiu.

Ce apreciază elevii și părinții la AmSchool

Oferta educațională a AmSchool este apreciată atât de elevi, cât și de părinți. Primii pun preț pe libertatea care le este oferită: de a gândi, de a-și face programul așa cum doresc – dar cu asumarea rezultatelor – și de a-și alege vacanțele. Modul de lucru fără teme pentru acasă și, mai ales, fără meditații sunt argumente în plus în acest sens.

La rândul lor, părinții apreciază și ei avantajele oferite de AmSchool. „În primul rând este vorba de faptul că ne respectăm promisiunea că preluăm un copil, indiferent de clasa în care se află, și îl însoțim până în momentul în care este admis la facultatea pe care și-o dorește. Apoi, asigurăm un mediu de învățare excelent, pe care nu îl regăsesc în altă parte – fără bullying, pentru că suntem continuu împreună cu copiii, și care ține cont de ritmul și capacitățile lor de învățare. Nu în ultimul rând, punem accentul pe responsabilizarea studenților în ceea ce privește învățarea și pe formarea independenței și autonomiei. Valorile noastre sunt respect, moralitate, asumare și efort real”, ne-a declarat Ovidiu Atanasiu.

Creștere organică

Toți acești factori, cumulați, au asigurat o creștere organică a numărului de elevi, de la 30 inițial, la 200 în prezent. Aceștia studiază atât în școală, cât și în sistemul Dual diploma. „Avem tineri înscriși la alte școli, dar care vor să aibă experiența noastră. Și atunci se înscriu și la noi, în sistem online, și termină liceul cu două diplome, cea de stat și cea internațională, care le ușurează procesul de admitere la multe facultăți din lume. De exemplu, unul dintre sportivii români de la Academia internațională de tenis a lui Mouratoglu își face școala cu noi în sistem online. Acest lucru îi permite să se antreneze în tenisul de înaltă performanță, dar și să nu rămână în urmă cu școala”, a precizat fondatorul AmSchool.

Cererea continuă să crească, însă Ovidiu Atanasiu nu se grăbește încă să facă pasul extinderii din Capitală spre alte orașe din România: „Într-un viitor, da. Dar, deocamdată, vrem să consolidăm procesele interne și să fim văzuți la adevărată noastră valoare.” Pentru că, la AmSchool, calitatea primează în fața cantității.