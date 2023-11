Război în Israel, ziua 50. Primii ostatici evrei eliberați de Hamas. Teroriștii nu au pus nici un bărbat în libertate

Ostaticii israelieni eliberați de teroriștii Hamas, în primul lot, conform acordului de armistițiu, au fost preluați de IDF. Biroul premierul Benjamin Netanyahu a publicat lista cu numele celor eliberaţi vineri din Gaza. Potrivit sursei citate, este vorba despre 13 ostatici israelieni. Între aceștia se află patru copii, unul în vârstă de doi ani, şi şase femei de peste 70 de ani.

Teroriștii nu au pus nici un bărbat în libertate.

💥First Hamas propaganda video documenting the release of the hostages, complete with masked Hamas guy putting his arm around 9-year-old Ohad Munder. pic.twitter.com/8qi7ELQrx4

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a transmis un comunicat în care a subliniat că va elibera toate victimele Hamas. Armata israeliană a anunţat că persoanele eliberate au fost supuse unor controale medicale. Ostaticii israelieni vor fi duşi în spitale unde se vor reuni cu familiile.

Armistiţiul între din Gaza a intrat în vigoare vineri, la ora locală 07.00 (05.00 GMT). În această pauză de patru zile, urmează să fie eliberaţi 50 din ostaticii israelieni răpiți de Hamas. De partea cealaltă vor fi eliberați şi 150 de deţinuţi palestinieni.

The IDF has named the operation to receive the released hostages “Heaven’s Door.”

Once freed, the hostages will be brought to an airbase in southern Israel for a short physical and mental checkup. They will be given phones so they can call their families.

They will then be… pic.twitter.com/Lfj0TGIkql

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 24, 2023