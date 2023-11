Terorismul palestinian nu înseamnă doar Hamas. Câte grupări dețin ostatici în Gaza

Ostaticii din Gaza, răpiți pe 7 octombrie, se află în custodia mai multor organizații teroriste ce acționează pe lângă Hamas. Iar acest lucru este de natură să îngreuneze misiunea de eliberare a autorităților din Israel.

În Fâșia Gaza trăiesc în jur de 2,3 milioane de palestinieni. Iar pe lângă ei se ascund teroriști din mai multe facțiuni înarmate. Experții sunt de părere că în acest spațiu acţionează până la 11 facţiuni armate diferite, majoritatea islamiste. Toate acestea sunt controlate, însă de Hamas, care deține cea mai mare putere.

În Fâșia Gaza nu doar teroriștii Hamas au preluat prizonieri în raidul din 7 octombrie. După atacatorii Hamas, prin breșele create, au năvălit pe teritoriul israelian și militanții altor grupări și bande teroriste. Majoritatea au comis atrocități, omorând civili, jefuind și răpind femei și copii.

Astfel, Hamas nu are controlul pentru toți ostaticii din Gaza. Parte dintre aceștia sunt deținuți de alte grupări. De aici și dificultățile legate de eliberarea lor. Teroriștii trebuie să preia toți prizonierii sub control pentru a negocia prelungirea încetării focului.

De asemenea, misiunea este dificilă și pentru negociatorii israelieni care trebuie să obțină eliberarea pentru ostaticii din Gaza.

Din informațiile apărute în spațiul public, în Gaza, operează mai multe grupări teroriste. Cea mai importantă este Hamas. Organizația teroristă a fost înființată în 1987 şi controlează zona din 2007. Mişcarea este finanţată şi susţinută de Iran, iar obiectivul Hamas rămâne distrugerea statului Israel.

Conform estimărilor, organizaţia ar avea între 20 000 şi 30 000 de teroriști în aripa sa armată. Numărul acestora a mai scăzut în contextul operațiunii militare inițiată de Israel după 7 octombrie.

Teroriștii Hamas dețin cei mai mulți dintre ostaticii din Gaza pentru care negociază Israelul.

