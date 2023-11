Hamas a eliberat alți cetățeni români. O mamă și gemenele ei s-au reunit cu familia

Hamas a eliberat un nou grup de ostatici israelieni răpiți pe 7 octombrie, luni seara. Între aceștia se află și o femeie de origine română, împreună cu gemenele ei în vârstă de trei ani. Femeia eliberată, împreună cu fiicele sale este fiica lui Remus Aloni, un bărbat cu dublă cetățenie, română și israeliană.

Teroriștii palestinieni au eliberat, conform acordului de armistițiu cu Israel, încă un grup de 11 ostatici din Gaza. Între aceștia se numără și o femeie, Sharon, și gemenele sale, care au origini românești. Femeia eliberată este fiica lui Remus Aloni, un bărbat cu dublă cetățenie, română și israeliană.

Pe 7 octombrie, teroriștii Hamas i-au răpit șase din membrii familiei sale, luându-i ostatici în Gaza. Este vorba despre fiicele Sharon și Danielle, cele trei nepoate, de trei și cinci ani jumătate, și ginerele său.

Remus Aloni a cerut ajutor autorităților care au reușit să obțină eliberarea lor de la Hamas. Astfel, în urmă cu câteva zile a fost eliberată una dintre fiice, Danielle. Luni seara, familia s-a întregit, fiind eliberați și ceilalți membri.

Coming Home: Sharon Aloni Cunio and her 3-year-old twin daughters Emma and Yuli. pic.twitter.com/WlGnxOsYbz

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 27, 2023