Orele la care creierul funcționează cel mai bine. Sfaturile unui neurochirurg

Există anumite ore la care creierul nostru funcționează mult mai bine. Prof.dr. Vlad Ciurea a explicat de ce oamenii se pot concentra mai ușor în aceste perioade. Ei nu au nevoie nici de cafea sau de alte stimulente.

„Mă gândesc ce am eu de făcut și să mă contraactivez pentru elementele esențiale cu cele două perioade de activitate cerebrală, între 10-12 și 16-18 şi atunci mă concentrez pe acestea. Aici, între aceste ore, funcționăm cel mai bine, este dovedit științific. Fără biciuire, fără multitudini de cafele, merge creierul perfect. Iar la prânz, dacă se poate să mâncăm ceva foarte, foarte ușor, nu trebuie să fie copios ca să te poți concentra mai departe la ceea ce ai de făcut”, a spus prof. univ. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3 CNN.

Vlad Ciurea a mai spus că vorbitul cu voce tare ține creierul viu și că cei mai mai dușmani ai creierului sunt stresul, zahărul, alcoolul, tutunul.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul – pentru că strânge vasele – şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult. Să vorbim singuri. Să zicem: «Acum am luat cartea». «Acum am dus cheile la maşină». Deci să vorbim, să spunem cuvintele, să facem gesturile și să memorăm. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu”, a explicat medicul Vlad Ciurea.

Cum vindecăm depresia

Profesorul a explicat și cum se pot vindeca oamenii de depresie prin vorbitul cu voce tare.

„M-am autoeducat. Am vorbit tare. Da, m-am plimbat așa de nebun și am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate, trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies! Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem. Și munca m-a scos din impas. Intrând în acest circuit de activitate, realmente lași depresia, lași toate cele rele şi mergi înainte. Așa am ieșit”, a spus Vlad Ciurea.