Președintele PNL susține că negocierile pentru formarea guvernului au fost conduse de el, în calitate de președinte al partidului. Ludovic Orban a comentat declarațiile lui Florin Cîțu care a afirmat că nu îi va fi greu să convingă PNL să-l aleagă președinte, după ce a convins o țară că merită să fie premier.

„Unii care îl susţin astăzi pe domnul Cîţu şi chiar domnul Cîţu sunt în poziţiile pe care le au ca urmare a negocierilor care au fost conduse de mine, ca preşedinte al PNL. Candidatul oficial la funcţia de prim ministru al PNL în campanie electorală am fost eu. La negocieri, după prima formă a mandatului, care a fost Florin Cîţu premier şi Ludovic Orban preşedintele Camerei Deputaţilor, am flexibilizat după un blocaj de şase zile, dacă vă aduceţi aminte”, a declarat Ludovic Orban la un miting politic, la Brăila.

Orban spune că „a flexibilizat” mandatul de negociere cu varianta în care el ar fi fost premier, iar Florin Cîțu președinte al Senatului. Dar că, acesta din urmă a fost preferat de USR PLUS pentru funcția de prim-ministru.

„Am flexibilizat mandatul cu a doua variantă, Ludovic Orban premier şi Florin Cîţu preşedintele Senatului şi asta a deblocat negocierile. Până la urmă, între mine şi Florin Cîţu pentru poziţia de premier, preferinţa pentru domnul Cîţu a fost manifestată de partenerii de coaliţie de la USR PLUS, la momentul respectiv. Până una alta, negocierile de formare a acestei coaliţii au fost conduse de mine, în calitate de preşedinte al PNL”, a declarat Ludovic Orban.

Orban se aștepta la mai multă loialitate

Președintele PNL susține că nu se aștepta ca anumiți colegi să se dezică de el după ce i-a susținut și i-a promovat pentru a ocupa funcții.

„Ieri s-au împlinit patru ani de la alegerea mea ca preşedinte al PNL. În 2017, am preluat partidul într-o stare nu foarte bună, demoralizat după ce pierduse alegerile într-un mod ruşinos în faţa PSD, cu un scor de doar 20%. Partidul era sub 18% în sondajele de opinie. Practic, eu am construit şi am pus în practică strategia, încercând să ţin unit Partidul Naţional Liberal, să asigur reprezentarea fiecărei grupări, fiecărei personalităţi în parte. Din cauza asta m-am bizuit pe toţi oamenii din partid, indiferent dacă unii mă simpatizau sau nu, dacă au votat cu mine la congres sau dacă nu”, a mai spus Orban în discursul său.

El a mai spus că a încercat să construiască o echipă cu care să reușească să atingă obiectivele propuse. De aceea, a spus Orban, este afectat de faptul că mulți dintre cei alături de care s-a aflat la un moment dat au trecut de partea lui Florin Cîțu.

„Am încercat să construiesc o echipă a PNL, astfel încât să reuşim să ne atingem obiectivele şi ne-am atins aceste obiective. Faptul că, astăzi, sunt colegi de-ai mei, care au colaborat cu mine, care au fost susţinuţi de mine pe diferite funcţii şi pe diferite poziţii, colegi în care am investit, sigur că este un lucru care mă afectează, pentru că, la unii dintre ei, nici nu mi-aş fi pus o singură secundă problema să nu fie alături de mine. Ce-i determină în opţiunea lor este problema fiecăruia”, a completat Orban.

Ludovic Orban a participat vineri, în judeţul Brăila, la o acţiune de campanie în localitatea Viziru, unde au loc alegeri locale parţiale pe 27 iunie.

Declarația care l-a iritat pe Orban

Florin Cîţu a spus, joi, la Alba Iulia, că a convins întreaga Românie că merită să fie premier şi pe partenerii de coaliţie să îl susţină pentru această funcţie. De aceea, consideră, este mult mai simplu să-și convingă colegii de partid să-l sprijine să obțină președinția PNL. El a fost întrebat dacă a obținut susținerea PNL Alba pentru alegerile interne din partid.

„Am discutat şi partea politică. Vă daţi seama, cred că am convins o Românie să fiu prim-ministru, să fiu susţinut de coaliţie, cred că este mai simplu să conving nişte colegi să mă susţină la preşedinţia PNL”, a afirmat Cîțu, după vizita din Alba-Iulia.