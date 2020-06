Premierul a afirmat că îşi doreşte un mandat întreg, de patru ani, la conducerea Guvernului pentru a putea duce la bun sfârșit investiţii mari în infrastructură pe care le demarează în această perioadă.

„Cine taie panglica nu este întotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrări. Realizarea unei lucrări mari de investiţii este rodul colaborării şi efortului pe care-l fac foarte mulţi actori. Un proiect pleacă de la idee, are nevoie de studiu de prefezabilitate sau direct studiu fezabilitate, are nevoie de proiect tehnic, are nevoie de o echipă care să-l construiască, are nevoie de multe alte lucruri care sunt conexe”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că implementarea unui mare proiect de investiții durează între patru și șase ani, în funcție de complexitatea acestuia. De aceea, a afirmat Orban, dacă și-ar duce mandatul până la final, peste patru ani ar putea tăia pangliciile de inaugurare pentru propriile realizări.

„Ce-mi doresc, dacă mă întrebaţi, îmi doresc un mandat de patru ani în fruntea Guvernului astfel încât, când vom tăia panglici, să ştim clar că este doar meritul nostru şi al cel celor care au colaborat la realizarea acestor investiţii fundamentale în infrastructura României”, a subliniat şeful Guvernului.

În acest context, Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Vatra Dornei, că în anul în curs vor fi finalizate tronsonul de pe teritoriul României al proiectului BRUA şi gazoductul Ungheni-Chişinău, ambele sub coordonarea Transgaz.

Premierul a arătat că Guvernul şi-a propus ca un număr mare de comunităţi locale să aibă acces la gaz şi de aceea programul de dezvoltare a reţelei e foarte important.

Ludovic Orban a mai spus că este posibil ca foarte curând să se încheie lucrările la tronsonul de autostradă Borş – Biharia, și a precizat că se construieşte destul de rapid tronsonul de drum care va lega Craiova de Piteşti şi care este programat să fie terminat anul viitor.