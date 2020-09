Întrebat despre faptul că PNL a câștigat alegerile și ca număr de voturi, și procentual, Orban a declarat că „această bătălie de la locale este cea mai grea bătălie politică și că nu poate fi considerată câștigată, pentru că ne-am luptat cu 29 de președinți de consilii județene PSD, ne-am luptat cu 1.700 de primari în funcție, satrapi, și pe sistem de alegere a primarilor într-un singur tur, și practic ne-am luptat cu un întreg sistem de putere construit în jurul acestor baroni roșii și în jurul acestui tip de primari ai PSD. A fost o bătălie de o dificultate extremă. (…) Bătălia de la București a fost epică”.

Nicușor Dan a avut 4 concurenți

Întrebat dacă a fost greu pentru PNL să cedeze candidatura în favoarea independentului Nicușor Dan, premierul a dezvăluit că alegerea lui Nicușor Dan ca reprezentant al dreptei nu a fost evidentă de la început. „Noi am făcut 3 analize cantitative și mai multe cercetări calitative. Asta a fost și concluzia noastră, că nu putem câștiga Capitala decât dacă ne înțelegem PNL cu USR. Am testat mai mulți candidați. L-am testat inclusiv pe Nicușor Dan în toate variantele posibile. Am testat candidații noștri, pentru că adevărul e că avem candidați buni – am avut 5 candidați pe care i-am testat, care toți aveau rezultate bune și ar fi putut face o figură foarte bună în campanie”.

Despre negocierile pentru susținerea lui Dan, premierul admite: „N-a fost simplu să ajungem la această înțelegere, hai să fim cinstiți. Unu, să conving PNL să accepte să susțină un candidat care nu e în PNL și, doi, să ajungem la un candidat comun care să fie sprijinit și de USR-PLUS”.

„A venit (n.r. – Nicușor Dan) cu un program onest, un program care s-a concentrat pe câteva obiective și a reușit să câștige în niște condiții extrem de dificile. Gândiți-vă că ne-am bătut, practic, cu toată administrația Bucureștiului. Administrația Bucureștiului are zeci de mii de angajați și de clienți, 6 primari de sectoare. O grămadă de bani, pentru că în administrarea PSD sunt foarte mulți care au câștigat. Gândiți-vă că numai la Sectorul 1 e un buget de câteva sute de milioane. Buget de investiții, nu mă refer la bugetul de salarii.

„Este decizia lui”

Întrebat despre o eventuală înscriere a lui Nicușor Dan în PNL, liderul PNL a precizat că, în opinia sa, este o decizie pe care trebuie să o gândească Nicușor Dan. „Deocamdată, nu discutăm acest subiect. Deocamdată, Nicușor Dan a fost ales cu sprijinul nostru și cu sprijinul celor de la USR-PLUS, dar mai ales prin votul bucureștenilor, care așteaptă”

Greaua moștenire

„Pe de altă parte, ați și văzut, votul politic în București a fost câștigat de PSD. (…) Realitatea este că, deși ca Primar General, Gabriela Firea a avut, ca să mă exprim moderat, realizări aproape deloc (…) în realitate, din cauza investițiilor masive făcute în media, din cauza efortului de imagine pe care l-a avut, a investit enorm în imagine, era la niște parametri…

Întrebat despre entuziasmul și așteptările legate de alegerea lui Nicușor Dan, Orban a recunoscut că primul și cel mai important lucru care trebuie să se întâmple este o analiză foarte serioasă a ceea ce e la Primăria Capitalei. „Eu pot să vă spun că, astăzi, datoriile sunt de peste 4 miliarde de lei – datoriile care sunt vizibile, pe care am putut să le evaluăm, cine știe câte alte datorii ascunse sunt acolo. Deci acolo, Nicușor Dan primul și cel mai important lucru trebuie să facă o evaluare foarte rapidă și foarte clară a situației, pentru că situația este extremă”.

