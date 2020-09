Doi câștigători se profilează după anunțarea rezultatelor din alegerile locale: USR-ul mulților candidați anonimi și PMP-ul lui Traian Băsescu. Astăzi, cât încă sunt rezultatele calde aș vrea să analizăm puțin cum stau lucrurile între PNL și USR. Liberalii anunță o victorie istorică și au dreptate: au cel mai bun scor politic din istoria ultimilor 30 de ani. Cele mai multe președinții de Consilii Județene. Cei mai mulți primari.

sau

Numai că pentru o mare parte dintre aceste realizări trebuie să mulțumească PDL-ului lui Vasile Blaga și Adriean Videanu. Dacă am aduna automat cifrele celor două partide am vedea că lucrurile nu sunt deloc roze. Dacă este să ne raportăm la Consilii Județene, ar trebui să luăm ca bază de comparație anul 2008. Atunci aveau 19 CJ, 14 ale PDL, plus 5 ale PNL. Ceea ce este mult sub cifra actuală, de 17, deși încă se mai joacă în câteva locuri. Nimic spectaculos, ba chiar ușor dezamăgitor, rezultat similar cu alegerile din 2012, când au avut o sumă egală cu cea actuală, 15 CJ ale liberalilor și doar 2 ale PDL. Sunt convins că exercițiul aritmetic în ceea ce privește numărul de primari va da un rezultat asemănător.

De ce spun că adevăratul câștigător este USR?

Pentru că a atacat fiefurile vizate de liberali și a câștigat. A luat Bacăul, Brașovul (George Scripcaru – PNL- pierde, rezultat de ultimă oră!), Timișoara, a pus mari probleme la Iași și Constanța (liberalul amiral Vergil Chițac se pare că a ieșit pe primul loc, dar cu mari emoții), ca să nu mai vorbesc de București. Aici, odată cu predarea Capitalei candidaților USR (Primăria Generală, dar și câștigători în sectoarele 1, 2 și 5) Ludovic Orban a dus PNL pe locul trei în opțiunile de vot ale bucureștenilor.

După estimarea mea, PNL va regreta rapid alegerile locale. Useriștii nu s-au sfiit să atace guvernarea lui Orban, să ceară demisia ministrului Educației, Monica Anisie, iar de acum înainte o vor face și mai aprig. Pentru că urmează alegerile parlamentare. Peste 6-7 săptămâni vom intra într-o nouă campanie electorală, iar acolo președintele Klaus Iohannis nu va putea să mai folosească tactica de demonizare a PSD – Ciuma Roșie. Pentru că va trebui să se apere Guvernarea Orban de de atacurile venite dinspre USR. O misiune mult mai dificilă decât flagelarea zilnică a blândului Marcel Ciolacu.

Liberalii vor experimenta tipul de atac dogmatic, de tip progresist, în fața căruia argumentele raționale nu fac doi bani. Vor rezista? E greu de spus, dar așa cum spunea un vechi blestem chinezesc – Vă doresc să trăiți vremuri interesante! – România nu reușește să iasă din zodia vremurilor interesante.

P.S. Despre jocul politic al lui Traian Băsescu voi reveni mâine, atunci când vom avea rezultatele finale.