„Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom colabora cu Guvernul României. Toate lucrurile vor fi rezolvate între Primăria Capitalei și Guvern. Vom colabora cu pentru probleme precum metroul de suprafață, centura verde, centura ocolitoare. Primăria Capitalei a avut mult prea multe scandaluri. De mâine ne vom apuca de muncă”, a declarat Nicușor Dan la sediul PNL.

La rândul său, premierul Orban a spus că l-a susținut Nicușor dan pentru onestitatea lui: „„Astăzi, bucureștenii au decis clar că vor un altfel de administrație în București, mai puțin preocupată de imagine,c are să arate respect față de cetățeni, să aibă o viziune de dezvoltare a capitalei, care să pună Bucureștiul în rândul celor mai importante capitale.

Mărturisesc un sentiment de bucurie, că, deși nu mi-a fost ușor, am luat decizia de a-l sprijini pe Nicușor Dan la primărie. A fost decizia corectă, altfel ar fi fost dificil să eliberăm Bucureștiul de caracatița PSD-istă. A contat enorm onestitatea lui Nicușor Dan, bunul simț, implicarea lui. Tot ce am spus în campanie rămâne în picioare: azi, guvernul are un partener solid la Primăria Capitalei. Începând de luni, marți, reanalizăm toate proiectele prezentate în campanie și guvernul e alături de Nicușor Dan.

Foarte multe proiecte ale Bucureștiului sunt realizate în parteneriat. Azi e clar că între guvern și primarul general e un parteneriat solid, bazat pe o viziune comună. Sunt proiecte care au bătut pasul pe loc . Metroul – avem un program ambițios și pentru cel subteran, și pentru cel de suprafață. Suntem gata să modernizăm centura feroviară a Bucureștiului. Scoaterea la lumină a frumuseților Bucureștiului, valorificarea atuurilor Capitalei sunt necesare pentru ca Bucureștiul să devină capitala economică a regiunii” , a declarat Ludovic Orban.

Potrivit exit-poll-ului realizat de CURS Avangarde în București, candidatul dreptei la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile ​​locale de duminică, în timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi. De asemenea, potrivit exit-poll-ului realizat de Sociopol, Nicușor Dan a obținut 45%, iar Gabriela Firea 44% din voturi