Premierul susține că toți cei care răspândesc informații potrivit cărora numărul de teste efectuate pentru depistarea COVID-19 s-a redus în această perioadă au interese electorale.

„Îi sfătuiesc pe toţi cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunare. Dau numai aşa, câteva date. În iunie lunar s-au făcut cam 240 – 250 de mii de teste, nu am datele acum, dar vă spun din memorie. În septembrie s-au făcut peste 400 de mii de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a făcut în luna noiembrie”, a afirmat Ludovic Orban.

Potrivit spuselor sale, numărul mai mic de teste care au fost făcute în această perioadă se datorează mini-vacanței de 1 Decembrie.

„Noi am avut un şir de patru zile libere: sâmbătă, duminică, luni, marţi. Duminică, normal, sâmbătă, duminică zile libere, iar luni a fost Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, şi marţi Ziua Naţională, 1 Decembrie e Ziua Naţională. De regulă în zilele libere ştiţi că se fac mai puţine teste, pentru că şi personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă, nu poate să lucreze zi de zi, zi de zi fără nici un fel de odihnă. Numărul de persoane care au abilitarea, competenţa de a face aceste teste este limitat, deşi noi am crescut constant numărul centrelor de testare şi numărul persoanelor implicate”, a mai explicat Ludovic Orban.

Orban este optimist

Premierul a explicat cum se procedează în cazul testelor și cum sunt comparate rezultatele, pe mai multe zile, și de unde a rezultat că numărul de îmbolnăviri se află pe un trend descendent.

„Noi facem analiza numărului de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar mai ales comparând ziua săptămânii actuale, comparată cu ziua săptămânii trecute, a săptămii celeilalte şi altei săptămâni. Facem analiză pe mai multe zile, pe trei, dar cele mai dese se fac pe şapte zile, cuamntumul numărului de cazuri pe şapte zile, pentru că atunci cuprinzi şi ziua de duminică când se fac mai puţine teste, se analizează toate cazurile. Pe toate aceste analize este clar că am intrat pe un trend descendent”, a explicat Ludovic Orban.

El a precizat că rata de infectare, care se calculează în cazurile cumulate pe ultimele 14 zile, este în scădere, după ce la începutul lunii noiembrie, vreme de câteva zile, numărul de cazuri a înregistrat o creștere îngrijorătoare. El a explicat că din acest motiv autoritățile au adoptat un nou set de restricții care, în prezent, produc efecte positive.

„A trebuit să luăm aceste măsuri, iar ceea ce este important este că aceste măsuri au generat efecte. Şi oamenii trebuie să înţeleagă că afectarea vieţii lor prin anumite măsuri suplimentare de restricţii a fost necesară şi că aceste decizii au dus, până la urmă, la efecte favorabile. Asta nu înseamnă că dacă suntem pe un trend descendent al numărului de cazuri trebuie să lăsăm garda jos”, a mai spus Ludovic Orban.