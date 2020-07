Orban spune că încă nu s-a terminat primul val de infectări cu coronavirusul chinezesc. Premierul a explicat astfel că nu ne aflăm în valul al doilea, ci doar într-o nouă creștere după ce, prin măsurile luate, curba de infectare a fost aplatizată. Obiectivul guvernului este de a nu reveni la restricţii, a mai spus șeful Guvernului.

„În momentul în care s-a declanşat criza, în România nu se producea nimic: măşti, mănuşi, combinezoane, substanţe dezinfectante. (…) Astăzi avem capacitatea de a le produce. Situaţia s-a schimbat radical. (…) Predicţiile făcute, inclusiv de specialişti, sunt nişte predicţii care nu se puteau anticipa pentru că nu se cunoaşte absolut orice despre acest virus. Ce se cunoaşte este că e un virus care suferă mutaţii, care are nişte evoluţii ce, în parte, nu pot fi anticipate. Ce am făcut noi? Am aplatizat curba de infectare, asta am făcut prin toate măsurile pe care le-am luat şi cu riscurile majore pe care nu le-au avut alte ţări. (…) La noi riscurile de import al cazurilor a fost foarte mare, pe lângă transmitere comunitară”, a declarat Ludovic Orban, la emisiunea În Fața ta de pe Digi 24.

„Obiectivul nostru este să nu revenim cu nicio restricţie, în măsura în care oamenii respectă condiţiile, regulile. Să fim cinstiţi: nu putem să controlăm toate terasele, instituţiile. (…) Fac un apel către toţi să aibă responsabilitatea să respecte regulile”, a mai spus Orban.

El a vorbit și despre scandalul Unifarm, dar spune că n-a avut nicio informație legată de acte de corupție în actele de achiziții.

„Noi am făcut achiziții prin ONARC. Am făcut licitații la nivel guvernamental la Ministerul Sănătății, la nivelul Ministerului Educației. E în curs licitația pentru cele 2,3 milioane de beneficiari de măști gratuite. Este o contestație și am cerut CNSC să judece cu celeritate această contestație”, a spus premierul.

„În ce pivește activitatea Unifarm, Guvernul nu poate controla achizițiile. E o companie cu experiență și, dacă nu aveam această experiență, se putea bloca capacitatea de testare. Nu tolerez acte de corupție în jurul meu, toți cei care sunt în jurul meu își fac treaba corect. Managementul de la Unifarm a fost numit în 2012 când Ponta era premier. Apoi mandatul i s-a încheiat în 2016, dar nu am avut niciun fel de element legat de posibile acte de corupție. Am fost total surprins de achetă”, a precizat Ludovic Orban.

Premierul a vorbit și despre concedierile din sectorul bugetar. „Se petrece oricum asta, vine de la sine. Cât timp introduci aplicații care scurtează fluxul de operațiuni, este evident că unii dintre funcționari vor pleca. Acest lucru se va petrece pe măsura timpului. În administrația centrală, timp de șapte ani, nu a existat nicio mișcare pentru digitalizare”, a adăugat Ludovic Orban.