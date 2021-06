Orban a explicat de ce Hagi şi Popescu au la tribuna a II-a. Liderul PNL reia fotbalul. Aceasta este dezvăluirea lansată de liderul liberalilor, care se pregăteşte pentru o competiţie fotabalistică în care vor participa politicieni din alte ţări.

Orban a stat unde a fost invitat

„(n.r. – a fost întrebat de ce el a stat la tribuna VIP, iar Hagi şi Popescu la tribuna a II-a) Am fost invitat de primarul general (n.r. – Nicuşor Dan) şi am stat pe locul care mi-a fost repartizat. Mi se pare normal să fie respectată Generaţia de Aur. Am şi lucrat alături de Gică Popescu, în calitate de consilier onorific al premierului. Am apreciat enorm acea colaborare.

(n.r. – a fost întrebat dacă există riscul ca moţiunea de cenzură iniţiată de PSD împotriva guvernului Cîţu să treacă) Oricine îmi cunoaşte cariera ştie că eu nu am făcut niciodată o înţelegere cu PSD sau cu FSN, PDSR…

Atac dur la adresa PSD

Am considerat întotdeauna avatarurile Partidului Comunist Român (PCR) nocive pentru România şi am luptat mereu pentru a combate proiectele lor nocive. Moţiunea nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coaliţiei.

Am fost la meciul Austria cu Macedonia de Nord. Am jucat fotbal şi este greu să mă prindeţi cu subiectul acesta. Şi acum sunt pasionat. Îmi reiau antrenamentele pentru a organiza un campionat cu mai multe parlamente din Europa. A mai fost o competiţie cu parlamente din alte ţări şi a fost frumoasă.

(n.r. – a fost întrebat dacă ar putea juca şi prim-ministrul Florin Cîţu, contracandidatul său în lupta pentru şefia PNL) Avem un selecţioner foarte sever, care nu ţine cont de funcţie, ci doar de cât de bun eşti.

Domnul prim-ministru ar putea juca oricum în echipă cu mine. E o mare bucurie să găzduim meciuri la Euro 2020. Cât îmi va permite timpul, oban să merg. Chiar m-am simţit foarte bine, mai ales că nu am mai fost de mult timp pe stadion”, a declarat Ludovic Orban.

Și Nicușor Dan „și-a luat partea”

Inclusiv Primăria Capitalei a fost implicată în controversa legată de repartizarea biletelor. Conform informațiilor, reprezentanții PMB au primit 4 invitații la VIP de la UEFA, din cele 60 de locuri disponibile. Interesant este că în timp ce viceprimarii au decis să stea la Tribuna a II-a, Nicușor Dan a ales să beneficieze de una din invitațiile la VIP, în timp ce restul au fost împărțite către terțe persoane din exterior.