Scandal de proporții la nivelul opiniei publice, după meciul de la Euro 2020, Austria – Macedonia de Nord (scor 3-1), găzduit de „Arena Națională”. Legendarii fotbaliști români, Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu au văzut partida de la tribuna a 2-a. În timp ce în zona VIP au primit bilete mai mulți lideri politici.

Ce explicații au dat Gheorghe Hagi și Gică Popescu după acest scandal

Federația Română de Fotbal (FRF) s-a spălat pe mâini și a spus că UEFA a decis cui îi sunt repartizate acele bilete. În replică, Gică Hagi și Gică Popescu au încercat să detensioneze scandalul. Cei doi foști căpitani ai echipei naționale au precizat că nu s-au simțit umiliți. Ba chiar le-a făcut plăcere să urmărească meciul printre suporterii români.

„N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat”, afirmat Gheorghe Hagi.

Gică Popescu a explicat ceva mai amplu care a fost contextul în care a ajuns la tribuna a 2-a. „Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua.

A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal.

„Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri”

Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana!

Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a scris Popescu într-o postare pe Facebook.