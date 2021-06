Christian Eriksen, mijlocașul naționalei Danemarcei, a trecut cu bine peste cel mai delicat moment al vieții sale. Fotbalistul nordic a suferit un stop cardiac în minutul 43 al partidei pe care „roș-albii” au disputat-o, sâmbătă, cu Finlanda (scor 0-1), la Campionatul European. A fost resuscitat miraculos, a ajuns la spital, iar acum se află în refacere. Eriksen a transmis un scurt mesaj pentru toată lumea care a privit îngrozită minute bune cum medicii încearcă să-l mențină în viață chiar pe gazonul de pe „Parken Stadium” din Copenhaga.

Cristian Eriksen, primul mesaj după ce a scăpat cu viață în urma stopului cardiac

„Vă mulțumesc! Nu mă voi da bătut! Mă simt bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a spus Christian Eriksen pentru cotidianul italian „Gazzetta dello Sport”.

Medicul naționalei daneze, Martin Boesen, a povestit ce s-a întâmplat în acele minute cumplite. „Când am ajuns, respira. Dar situația s-a înrăutățit brusc. Nu mai avea puls. Am pornit masajul cardiac. Christian s-a agățat de viață. L-am readus printre noi și am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital.

Ce înseamnă că un om este stabil? Inima bate, e conștient și răspunde într-un mod edificator. Nu avem nicio explicație pentru ce s-a petrecut. La un moment dat, Christian era mort. Cât de aproape am fost de un dezastru? Nu știu, nu pot răspunde”, a afirmat medicul danez.

Sunt șanse infime ca mijlocașul să mai poată juca fotbal

Sunt șanse extrem de mici ca mijlocașul să mai poată evolua fotbal vreodată, după acest episod care i-a pus viața în pericol. Mai mult ca sigur, el se va retrage la vârsta de 29 de ani. „Vestea bună? Eriksen trăiește! Vestea rea e că ar putea însemna finalul carierei lui. Nu știu dacă va mai putea juca vreodată”, a spus Sanjay Sharma, profesor la catedra de Cardiologia Sportului din cadrul St George’s University (Londra).