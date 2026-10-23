Ora de iarnă. Cum vor circula trenurile în noaptea de 24 spre 25 octombrie

Trecerea la ora de iarnă, programată în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, va influența modul în care circulă anumite trenuri de călători din România. CFR Călători a anunțat cum vor fi gestionate plecările, staționările și cursele internaționale în intervalul în care ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026, când ora 04:00 va deveni ora 03:00. Schimbarea va fi aplicată și în transportul feroviar, unde circulația trenurilor aflate pe traseu în momentul modificării orei va fi organizată după reguli specifice. Potrivit unui comunicat publicat de CFR Călători pe 19 octombrie, trecerea la ora de iarnă nu presupune modificarea mersului trenurilor aflat în vigoare. Cu toate acestea, anumite garnituri vor avea staționări adaptate noului reper orar.

În momentul trecerii la ora de iarnă, trenurile care urmează să plece din stațiile de formare după ora 04:00 vor respecta orele înscrise în actualul mers al trenurilor, raportate la noua oră oficială. Situația va fi diferită pentru garniturile aflate deja în circulație în momentul în care ceasurile sunt date înapoi.

Acestea vor opri în stațiile stabilite pe traseu și vor aștepta până la ora de plecare corespunzătoare noului program. Astfel, unele trenuri vor avea perioade de staționare determinate de trecerea de la ora de vară la ora de iarnă.

Există însă și o excepție. Garniturile care se află aproape de stația finală în momentul schimbării orei își vor continua deplasarea până la destinație, fără să fie necesară o oprire suplimentară pentru adaptarea la noul orar. Prin urmare, deși programul oficial nu se modifică, pasagerii care călătoresc în timpul nopții trebuie să țină cont de modul în care este aplicată schimbarea orei.

Trecerea la ora de iarnă va avea loc la aceeași dată și în statele vecine României, astfel că circulația trenurilor internaționale nu va necesita modificarea programului între stațiile de frontieră.

CFR Călători a anunțat că trenurile care efectuează curse internaționale vor respecta orarul prevăzut în mersul trenurilor aflat în vigoare.

Această sincronizare permite menținerea programului de circulație pe relațiile feroviare internaționale, în condițiile în care schimbarea orei se produce simultan.

Pentru persoanele care intenționează să călătorească în noaptea de 24 spre 25 octombrie, CFR Călători pune la dispoziție mai multe modalități de verificare a programului.

Informațiile despre circulația trenurilor pe rutele interne pot fi obținute telefonic, la numărul 021 9521 – INFO CFR. De asemenea, călătorii pot contacta stațiile feroviare, folosind numerele de telefon publicate pe site-ul oficial al companiei, în secțiunea dedicată informațiilor telefonice.

O altă variantă este aplicația online Trenul Meu, unde pasagerii pot introduce numărul trenului pentru a consulta informațiile disponibile în timp real.

Platforma permite verificarea opririlor, a eventualelor întârzieri, a duratei staționărilor în următoarea gară și a orei estimate de sosire la destinație.

În 2026, trecerea la ora de iarnă are loc duminică, 25 octombrie, în ultima duminică a lunii.

La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel încât va fi din nou ora 03:00. În consecință, ziua de duminică va avea 25 de ore.

România va reveni la ora standard a Europei Orientale (EET), corespunzătoare fusului orar UTC+2, după perioada în care a fost aplicată ora de vară, UTC+3.

Pentru transportul feroviar, schimbarea va fi gestionată prin adaptarea circulației trenurilor la noua oră oficială, fără modificarea mersului trenurilor în vigoare.