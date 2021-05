O informație prețioasă care urmează a fi verificată de anchetatori este legată de această mașină. Se pare că Mercedesul a fost dus de Ioan Crișan, chiar în urmă cu câteva zile, într-un service.

Totul se învârte acum în jurul cercetării limuzinei. Este clar că asasinarea afaceristului s-a produs cu utilizarea unui dispozitiv exploziv. Și că la mijloc este vorba de „o mână profesionistă”, care nu e la prima încercare de lichidare a cuiva prin aruncarea în aer a unei mașini. Din această cauză se bănuiește că asasinul ar fi din afara țării. Dacă bomba a fost amplasată în interiorul mașinii, la service s-ar fi putut produce acest lucru deoarece sunt informații că afaceristul nu-și lăsa Mercedesul pe mâna nimănui.

Așa cum am scris și într-un material anterior, asasinul avea cunoștință despre tabietul zilnic al victimei, care își bea cafeaua în același loc. Posibil că a ales ziua de sâmbătă pentru că traficul e redus, iar oamenii nu pleacă dis-de-dimineață nici la serviciu, nici la cumpărărturi.

Din informațiile obținute pe surse, se apreciază că atentatorul a folosit un dispozitiv declanșat de la distanță. Fie prin radiocomandă, fie prin apel telefonic. În ambele cazuri, asasinul a fost prin preajmă, urmârind victima și declanșând explozia la momentul oportun.

Interesant este că atentatorul i-a lăsat timp victimei să iasă dintre celelalte autoturisme parcate, de parcă n-ar fi vrut ca explozia să le avarieze și pe ele. E încă un semn că explozia s-a vrut o atenționare tipic mafiotă.

Opinia unui specialist despre explozia de la Arad

Un specialist în domeniul explozibililor are o opinie interesantă în legătură cu locul unde a fost amplasată bomba. Specifică însă, că analiza sa se bazează doar pe fotografiile și filmările văzute la televizor, neavând „resursele informative necesare evaluării situației” din punct de vedere științific pe care doar expertiza îl poate da.

„Am găsit o singură poză, făcută de sus, imediat ulterior exploziei (din păcate slabă calitativ), înainte ca incendiul să distrugă total vehiculul, în care se observă că plafonul mașinii a fost expulzat. Imaginea, corelată cu celelalte poze, îmi indică faptul că, cel mai probabil dispozitivul exploziv improvizat a fost amplasat pe partea stângă a autovehiculului, sub el, sau în habitaclu, sub scaunul șoferului. Ușile de pe stânga sunt cele mai avariate. Scaunul șoferului este cel mai avariat. Incendiul inițial se observă pe jumătate stângă a vehiculului. Recunosc faptul că am un recul când privesc capota motorului, care pe dreapta, în apropierea parbrizului, are o ruptură circulară din interior spre exterior (presupun că este un rezultat al proiecției unui subansamblu metalic).

Deși logica lucrurilor spune că cel mai ușor este să amplasezi DEI sub auto, atașându-l magnetic în timp scurt, nu pot să nu vă mărturisesc faptul că, două aspecte mă pun pe gânduri, făcându-mă să iau în calcul și posibila amplasare a DEI sub scaunul șoferului: