Două operațiuni ucrainene de sabotaj pe teritoriul Rusiei

Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) a desfăşurat două operațiuni de sabotaj asupra trenurilor ruseşti care transportă carburant în regiunea Buriatia, în Extremul Orient rus. Anchetatorii ruşi consideră că incendierea unui tren miercuri în cel mai lung tunel feroviar al Rusiei este rezultatul unui act terorist efectuat de autori neidentificaţi.

Primul atac a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în tunelul Bessolov din republica Buriatia, unde au fost detonate patru dispozitive explozive la trecerea unui tren care transporta carburant. Apoi a urmat al doilea sabotaj asupra unei căi ferate alternative pe unde a fost deviat traficul după primul sabotaj, afirmă sursa de la Kiev.

Aceasta a mai spuscă deflagraţia în cel de-al doilea sabotaj a fost declanşată în momentul în care un tren cu carburant „traversa un pod înalt de 35 de metri”. Kievul vrea să scoată din funcţiune respectiva linie de cale ferată ce face legătura cu China şi Mongolia.

russians should really stop smoking near the railways while the trains with explosive liquids are passing by. I mean, look at that fire in Buriatia🔥 pic.twitter.com/kQwnt5CCYd

Anchetatorii ruşi au stabilit că incendierea unui tren miercuri în tunelul Baikal-Amur din provincia Buriatia, tunel cu o lungime de 15,3 kilometri, este rezultatul unui act terorist. Ei cred că explozibilul pare să fi fost introdus sub tren şi declanşat după intrarea în tunel.

Four explosive devices planted by the #Ukraine‘s Security Service (SBU) @ServiceSsu into the cars of the Russian cargo train heading to #China exploded inside the Severo-Muiskiy railway tunnel in the #Siberia‘s region of #Buriatia (#Russia). As a result of the explosion, this… pic.twitter.com/9AvfDtV3y5

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) November 30, 2023