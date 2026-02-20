Republica Moldova. În urma operaţiunii comune a forţelor de ordine din Republica Moldova şi Ucraina, prin care a fost contracarată asasinarea a mai multor persoane publice de la Kiev, s-a constatat că printre ţintele grupării dirijate de serviciile speciale de la Moscova se aflau doi jurnalişti ucraineni, unul din ei fiind Dmitri Gordon.

Potrivit presei ucrainene, care face referinţă la surse din serviciile speciale de la Kiev, planul secret al ruşilor, numit „Enigma 2.0” , presupunea uciderea a nouă persoane publice din Ucraina. Iar pe lângă criminalii angajaţi pentru realizarea operaţiunii, au fost cooptaţi şi jurnalişti din stânga Nistrului.

Pentru operaţiunea „Enigma 2.0” au fost puşi la bătaie cel puţin 1.500.000 de dolari. Pentru fiecare persoană ucisă, grupul criminal, care era dirijat de la Chişinău, urma să primească recompense de la 100.000 până la 300.000 de dolari.

În lista celor care urmau să fie ucişi se regăsesc șeful unei întreprinderi strategice de stat din Ucraina, militari de rang înalt: actuali ofițeri ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (în special, luptători ai Legiunii Internaționale) și ai Forțelor de Operațiuni Speciale, doi jurnalişti şi un activist civic, care s-a mutat din Rusia și adoptă o poziție activă pro-ucraineană.

Dmitri Gordon nu a comentat tentativa care se pregătea asupra vieţii sale. Jurnalistul a scris pe pagina sa de Facebook doar o singură propoziţie: „Este a treia tentativă despre care mi se raportează”.

Presa ucraineană scrie că gruparea de asasini urma să primească pentru uciderea lui Gordon 300.000 USD, iar pentru celălalt jurnalist – 100.000 USD.

Dmitri Gordon era declarat de autorităţile de la Moscova „agent străin” și „extremist”. El a fost condamnat, în lipsă, de justiţia rusă la 14 ani de închisoare.

Prima tentativă de asasinare a lui Gordon a fost contracarată în septembrie 2024. Serviciiul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că asasinatul era planificat de o unitate de elită FSB, coordonată în Ucraina de fostul deputat al Partidului Regiunilor, Vitaliy Hrushevskyi.

„Care era planul? Să detoneze un dispozitiv exploziv improvizat sau să organizeze un atac cu rachete. Dar numai dacă prezența lui Dmitri în casă era confirmată 100%”, a declarat șeful SBU de atunci, Vasyl Malyuk.

În iunie 2025, SBU a anunțat că a dejucat o a doua tentativă de asasinat a FSB asupra lui Gordon. Potrivit lui Malyuk, jurnalistul urma să fie împușcat cu o armă de foc. Executorul era un rus originar din Caucazul de Nord, stabilit cu traiul în Ucraina şi care furniza de mai mult timp informaţii pentru FSB.

După atac, ucigașul urma să scape rapid cu o motocicletă, să scape de arma crimei și „să se ascundă”. FSB a promis atunci grupării o recompensă de 400.000 de dolari pentru asasinarea lui Gordon.

„Gordon este un spin în coasta rușilor, așa cum este Solovieov pentru noi. Celălalt este un mincinos și un propagandist, în timp ce Gordon le spune adevărul pur și simplu”, a declarat atunci Vasyl Malyuk.

Presa ucraineană informează că forţele de ordine de la Kiev au reţinut 9 persoane antrenate să conită crimele, printre care şi cetăţeni ai Republicii Moldova. Patru din ei, printre care şi o fânără moldoveancă, au fost pregătiţi nemijlocit pentru a ucide. Alţii cinci au fost reţinuţi pentru păstrarea ilegală a armelor şi explozive.

Potrivit surselor BBC News, patru din cei reţinuţi sunt învinuiţi de complot pentru omucidere la comandă: cetățenii moldoveni și ucraineni Dmytro Bayraktar, Marcel Evciu, Diana Palii și Nikita Berezov.

Alți cinci sunt suspectați de deținere ilegală de arme și explozibili. Unii dintre deținuți lucrau pentru compania de televiziune de stat transnistreană.

Poliţia de la Chişinău, după o serie de descinderi efectuate la 19 februarie, a reţinut patru persoane implicate în pregătirea asasinatelor de la Kiev. Iar pe numele lor Judecătoria Chişinău a eliberat mandate de aretare pe un termen de 30 de zile.

Printre cei care au primit mandate de arestare se regăseşte şi Nicolae Şepeli, condamnat în Rusia l ani grei de închisoare pentru trafic de droguri în proporţii deosebit de mari. Anume Şepeli ar fi condus gruparea de la Chişinău, fiind un agent al FSB cooptat în închisoarea rusească.

Justiţia moldovenească a acceptat ca Nicolae Şepeli să execute într-o închisoare moldovenească sentinţa de condamnare pronunţată în Rusia. Iar în 2022, preşedinta Maia Sandu, la propunerea Comisiei de graţiere condusă atunci de Ion Guzun, în prezent membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a semnat decretul de graţiere a lui Şepeli. Pe care l-a anulat la 19 februarie 2026.

Avocatul unui învinuit a declarat că clientul său pledează nevinovat. Iar un alt apărător a spus că clientul său colaborează cu ancheta. Dar versiunea clientului său nu corespunde cu cea a acuzatorului.