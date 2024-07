Social OpenAI lansează un nou model vocal. Utilizatorii, sfătuiți să nu se sperie







OpenAI lansează Voice Mode. Noua voce ChatGPT poate avea „conversaţii mai naturale, în timp real”.Voice Mode face toate sarcinile folosind un singur model vocal, care interpretează şi răspunde la comenzile utilizatorilor. Acest model vocal poate depista emoţiile din vocea utilizatorilor. Practic, își poate da seama de ce simt oamenii în momentul respectiv.

OpenAI lansează Voice Mode.

Voice Mode va avea patru voci, pe care la numeşte Juniper, Breeze, Cove and Ember, realizate de mai mulţi actori. Singura problemă este că a dispărut vocea actriţei Scarlett Johansson.Voice Mode va fi până la finele anului.

OpenAI anunțase anterior că va amâna lansarea lui Voice Mode pentru cel puţin încă o lună pentru că vrea să aducă mai multe îmbunătățiri. „De exemplu, îmbunătățim capacitatea modelului de a detecta și refuza anumite tipuri de conținut. De asemenea, lucrăm la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și pregătim infrastructura noastră pentru a putea gestiona milioane de utilizatori, menținând în același timp răspunsuri în timp real.”

OpenAI pregătește o mișcare revoluționară

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, dorește să producă o reformă în industria globală a semiconductorilor. El trebuie să strângă un buget de peste 7 mii de miliarde de dolari. Capacitatea globală de construire a cipurilor ar putea crește semnificativ. Afaceristul deja negociază cu guvernul Emiratelor Arabe Unite.

Are nevoie de mulți bani

Altman are nevoie de șapte mii de miliarde de dolari pentru a face acest lucru. „Lumea are nevoie de mai multă infrastructură de AI – capacitate fabuloasă, energie, centre de date etc. – decât oamenii plănuiesc să construiască în prezent. ”, a scris acesta. „Construirea unei infrastructuri de AI la scară masivă şi a unui lanţ de aprovizionare rezistent este crucială pentru competitivitatea economică. ”, a adăugat afaceristul.

Înainte de a fi scos de la conducerea Open AI, pentru o perioadă determinată, Altman se afla în discuții cu alți investitori pentru a deschide o companie de cipuri. Firma urma să aibă numele de cod ”Tigris”, dar planurile nu s-au mai concretizat.