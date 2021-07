Scarlett Johansson dă în judecată Disney pentru o încălcare a contractului pentru filmul Black Widow/Văduva Neagră după ce filmul a fost lansat pe Disney Plus. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că contractul lui Scarlett Johansson o asigura că filmul va fi lansat exclusiv în cinematografe. Salariul lui Johansson s-a bazat pe performanța la box-office. Actrița reclamă că a pierdut milioane de dolari.

Reporterul New York Times Brooks Barnes a publicat părți dintr-o declarație pe care Disney a dat-o ca răspuns la procesul lui Scarlet Johansson. Potrivit lui Barnes, Disney nu acordă „niciun fel de succes” procesului și spune că este „trist și tulburător pentru lipsa de respect față de efectele oribile și prelungite globale ale pandemiei COVID-19”. Disney mai spune că „s-a conformat în totalitate contractului doamnei Johansson” și că lansarea Black Widow pe Disney Plus Premier Access „i-a sporit semnificativ capacitatea de a câștiga compensații suplimentare în plus față de cei 20 de milioane de dolari pe care i-a primit până în prezent”.

Această știre a fost publicată de The Wall Street Journal, care raportează că o mare parte din salariul lui Johansson s-a bazat pe spectacolul de box-office al filmului în cinematografe. Deoarece filmul a fost lansat doar pe Disney Plus surse familiarizate cu procesul, spun că trecerea la streaming a costat Scarlet Johansson mai mult de 50 de milioane de dolari.

Scarlet Johannson a încercat să renegocieze, dar a fost respinsă

„Disney a indus în mod intenționat încălcarea acordului de către Marvel, fără justificare, pentru a o împiedica doamna Johansson să realizeze pe deplin beneficiul negocierii sale cu Marvel”, se arată în actele aflate în proces.

În plângerea lui Johansson se afirmă că reprezentanții ei au încercat să renegocieze contractul pentru Black Widow după ce au aflat că filmul va fi lansat ca Premier Access pe Disney Plus în aceeași zi în care va ajunge în cinematografe. Avocații susțin că Disney și Marvel nu au „răspuns” la aceste discuții, potrivit WSJ. Chiar înainte de pandemia, Johansson era deja îngrijorat, filmul va fi lansat ca titlu Premier Access, iar actorul a căutat asigurări că filmul va avea o lansare tradițională la teatru.

Potrivit unui e-mail din cadrul dosarului, consilierul șef al Marvel, Dave Galluzzi, i-ar fi spus reprezentantului lui Johansson că ar trebui să existe discuții dacă planurile se vor schimba „întrucât acordul se bazează pe o serie de bonusuri (foarte mari) la box-office”, pentru Johansson.

WarnerMedia a renegociat

Un alt mare producător de filme, WarnerMedia a renegociat multe dintre contractele sale cu actori tocmai din acest motiv. S-a spus anterior că Warner Bros. a plătit peste 200 de milioane de dolari talentelor ale căror contracte inițiale se bazau pe performanțele de la box office, dar au fost modificate pentru a reflecta tranzacțiile de streaming.

Black Widow a înregistrat un record de pandemie cu debutul național de box-office de 80 de milioane de dolari. De asemenea, a câștigat 60 de milioane de dolari pe Disney Plus. Cu toate acestea, filmul s-a prăbușit rapid la box-office, lucru care i-a enervat pe proprietarii de cinematografe din toată țara.