Onomastica de Sf Mihail și Gavril. Mesaje de felicitare pentru sărbătoriții zilei

Onomastica Sf Mihail și Gavril este prilej de sărbătoare și petrecere pentru purtătorii acestor nume. În calendarul religios, sărbătoarea este înscrisă în dreptul datei de 8 noiembrie. Iar an după an, peste un milion de români au motive de sărbătoare în această zi. Este una dintre cele mai mari sărbători din an, conform tradițiilor Bisericii Ortodoxe, cu obiceiuri și tradiții de respectat.

Este motiv de petrecere pentru cei ce poartă numele celor doi arhangheli. Pentru noi, ceilalți, onomastica Sf Mihail și Gavril este un bun prilej de a lua legătura cu vechi prieteni și cu rudele ce poartă aceste nume sfinte.

Cum nu-i putem suna sau contacta pur și simplu, ar fi frumos să ne gândim și la niște mesaje de felicitare.

Onomastica Sf Mihail și Gavril în mesaje de felicitare

Mulți dintre cei care au în familie sau printre prieteni sărbătoriți nu sunt tocmai inspirați atunci când vine vorba despre felicitări. Însă un simplu „La mulți ani”, parcă nu este așa de interesant. Drept care, ar fi nevoie de o sursă din care să preluăm și să adaptăm felicitări pentru cei apropiați.

Noroc de internet, o resursă aproape inepuizabilă de „mesaje originale” pe care le putem adapta. Cu un minim efort. Nu de alta, dar mai sunt și alții lipsit de imaginație. Și, așa, sărbătoritul s-ar putea trezi felicitat cu același mesaj de o mulțime de prieteni. Ceea ce lasă, totuși, un gust neplăcut pentru cei ce-și serbează onomastica Sf Mihail și Gavril.

Mesaje de felicitare pentru sărbătoriții zilei

Pentru cei lipsiți de inspirație, iată câteva mesaje de felicitare pe care ar fi bine să nu le copiați cuvânt cu cuvânt. Mai schimbați pe ici pe colo ca să le dați un aer de originalitate.

„Cu credință și iubire, să treceți cu bine peste orice provocare și să sărbătoriți fiecare zi ca pe un dar divin. La mulți ani cu ocazia Sfinților Mihail și Gavriil!”;

„Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta!”;

„De Sf. Mihail şi Gavril, fie ca cei dragi să te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia in braţele ei în acest moment special!”;

„La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!”;

„De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinte să devină realitate. La multi ani, Gabriel!”;

„O zi frumoasă și o viață plină de bucurii! La mulți ani, Gabriel!”.

Onomastica Sf Mihail și Gavril o zi specială