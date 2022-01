Omul lui Klaus Iohannis dezvăluie totul: Ne vor afecta! Ce plan are președintele

Alexandra Bocșe, consilier de stat pentru Climă și Sustenabilitate la Administrația Prezidențială, a afirmat că datele pe care le are la dispoziție președintele Klaus Iohannis arată că fenomenele meteo extreme se vor intensifica în perioada următoare. Iar asta din cauza schimbărilor climatice. De asemenea, aceasta a explicat de ce este importantă educația pentru climă în rândul copiilor, dar și rolul pe care îl are România în lupta cu schimbările climatice.

Problema schimbărilor climatice, și în atenția președintelui Klaus Iohannis

Lupta cu schimbările climatice a președintelui Iohannis a început cu mult timp în urmă. A fost foarte vocal pe această temă. La nivel european în ultimii ani s-au luat decizii referitoare la reducerea cu 55% a emisiilor până în 2030 și neutralitate climatică până în 2050.

Am lansat ieri un raport privind educația cu privire la schimbările climatice și mediu. Activitatea grupului de lucru s-a produs în ultimul an. Am lansat un nou grup de lucru care se referă la o abordare integrată a schimbărilor climatice.

În ceea ce privește schimbările climatice noi avem un set de date. Acumularea de gaze cu efect de seră în atmosferă va produce schimbări climatice. Orice tip de gândire pe termen lung presupune să prevenim o serie de probleme.

Sunt două tipuri de date, schimbările climatice sunt un fenomen global. Efectele sunt globale și soluțiile trebuie să fie globale. Ne uităm la rapoartele panelului interguvernamental și apoi la datele ANM. Fenomenele meteo extreme se vor intensifica în perioada următoare.

Am văzut efectele din ultimii ani. ANM: În 2019 am avut 79 avertizări cod roșu, în 2020 – 153 și în 2021 – 217. Deci vedeți o accelerare”, a spus Alexandra Bocșe la digi24.ro.

„Educația pentru mediu presupune transmiterea de informații relevante”

„Când vorbim de schimbări climatice nu vorbim doar că crește temperatura. Vorbim de fenomene meteo extreme. Va fi afectată producția agricolă, vor fi costuri economice substanțiale. Fenomenele ne vor afecta infrastructura. Pentru România ar trebui să fie o prioritate lupta cu schimbările climatice. Pentru Administrația Prezidențială este o prioritate și încercăm să creștem gradul de cunoaștere a fenomenului. Să prioritizăm acest subiect și să înțelegem complexitatea lui.

Educația pentru mediu presupune transmiterea de informații relevante și implicarea activă în cadrul programelor educaționale în acțiuni care contribuie în mod direct la protecția mediului. Propunem și un program de suport pentru profesori. Vorbim de diferite componente. Creșterea componentei în cadrul orelor de biologie, geografie. Aceste componente trebuie incluse de la o vârstă cât mai fragedă. Nu vorbim de o materie separată, obligatorie”, a mai spus consilierul.

În ceea ce privește informarea elevilor, despre acest subiect, Bocșe a precizat: „Considerăm că este esențial ca oricine este școlarizat în România să aibă expunere la aceste probleme.

Modul în care vedem inserarea în orarul elevilor nu ar trebui să ducă la un timp suplimentar. Ar trebui să îi angajeze pe elevi în activități aplicate. Există și o atenție deosebită către zona de digitalizare. Propunem utilizarea unor aplicații mobile prin care ei pot să monitorizeze, să analizeze diferite date.”