Omul de încredere al lui Vladimir Putin a căzut subit la pat. Ce se întâmplă, de fapt, cu Patriarhul Kiril. Video

Sub Patriarhul Kirill, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și susținător al războiului din Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă a devenit un actor politic puternic, susținând întoarcerea Rusiei către valorile sociale conservatoare.

Aşadar, cel mai înfocat susținător al lui Vladimir Putin, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Dar în presa internațională, informațiile cu privire la gravitatea bolii încă sunt contradictorii.

Biserica a spus că Patriarhul Kiril, în vârstă de 75 de ani, și-a anulat toate călătoriile și evenimentele planificate, deoarece prezintă „simptome severe” care necesită repaus la pat și izolare. S-a mai spus că starea lui este „satisfăcătoare”.

„Toate întâlnirile și toate deplasările sanctității sale, Patriarhul Kiril, prevăzute pentru următoarele zile, sunt anulate din cauza COVID”, a transmis Biserica Ortodoxă din Rusia, prin intermediul unui comunicat de presă.

🤡Patriarch Kirill urged not to be afraid of death amid mobilization

„Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life”

Maybe Kirill will refuse an armored Mercedes and security? pic.twitter.com/Bo6WaYcUKp

— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022