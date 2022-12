Omagiu. Joe Biden, devastat de moartea lui Pele. „Reprezintă povestea a ceea ce este posibil”

Preşedintele SUA, Joe Biden, i-a adus un omagiu lui Pele. El a declarat că brazilianul va rămâne în istorie și că este o legendă a fotbalului. Mai mult, șeful statului consideră că fotbalistul a arătat că orice este posibil dacă îți dorești cu adevărat.

„Pentru un sport care reuneşte lumea ca nimeni altcineva, ascensiunea lui Pelé de la începuturi umile la legendă a fotbalului reprezintă povestea a ceea ce este posibil. Astăzi, gândurile mele şi ale lui Jill se îndreaptă către familia lui şi toţi cei care l-au iubit”, a scris Biden pe Twitter.

Pele a murit pe 29 decembrie, la vârsta de 82 de ani, după ce s-a luptat o lungă perioadă cu o boală pe care nu a reușit să o învingă. Colegii de breaslă au recunoscut că va rămâne cel mai mare fotbalist din istorie și că a oferit o lecție tuturor sportivilor.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.

Today, Jill and I’s thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo

— President Biden (@POTUS) December 29, 2022