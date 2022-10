Joe Biden a comis-o din nou. Președintele SUA s-a rătăcit în curtea Casei Albe: „Observați câtă libertate am?”. Video

Joe Biden a fost văzut arătând confuz după discursul său din Grădina de Trandafiri de la Casa Albă. Prima doamnă a SUA, dr. Jill Biden, a fost văzută ținându-l de mână și arătându-i drumul. „Coboară pe aici”, s-a auzit spunând, arătând spre scări, în timp ce Joe Biden părea confuz.

Mai exact, președintele american Joe Biden dă, din nou, motive de îngrijorare cu privire la sănătatea sa, după ce a fost văzut confuz chiar în curtea Casei Albe.

După ce au coborât din partea de sud a Casei Albe, cei doi au făcut fiecare în parte scurte declarații despre Haney, care și-a exprimat recunoștința pentru gestul lor. Jill Biden a spus că Haney este „unul dintre cei mai iubiți oameni de aici”.

Când agentul îl întoarce pe Biden și îl îndreaptă în direcția corectă, el exclamă că a vrut să meargă în altă direcție: „Observați câtă libertate am?” a spus Biden sarcastic, în timp ce urma garda de corp.

La eveniment, Joe Biden a părut confuz. În imaginile apărute pe reţelele de socializare se poate vedea cum președintele Biden este întors din drum după ce o luase prin curte în direcția opusă decât cea în care se afla Casa Albă.

Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare, la scurt timp după o altă gafă a președintelui Joe Biden care a întrebat în mod eronat dacă regretata Jackie Walorski se află la eveniment. Dar Jackie Walorski murise într-un accident de mașină în august, iar președintele transmisese condoleanţe familiei la acea vreme.

Se poate spune că aceste incidente fac parte dintr-o lungă serie de astfel de momente stânjenitoare, care au determinat pe americani, chiar şi din partidul Democrat, să îşi exprime îngrijorări cu privire la capacitatea sa de a conduce SUA.

NOW – Jill to Joe Biden: „You go down this way.”pic.twitter.com/oOlys2oLW4

— Disclose.tv (@disclosetv) September 28, 2022